ENTREVISTA

'Muita gente voltou os olhos para o esporte', diz coordenadora do Circuito Banco do Brasil de Skate

Etapa final do circuito acontece neste fim de semana, em Salvador, e deve reunir cerca de 120 atletas; competição também define vagas para liga internacional

Thais Borges

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 09:50

Depois de passar por cidades como Barueri, o Circuito Banco do Brasil de Skate chega a Salvador Crédito: Rodrigo Kbeça/Divulgação

Depois de passar por Curitiba (PR) e Barueri (SP), o Circuito Banco do Brasil de Skate chega a Salvador nos próximos sábado (7) e domingo (8) para encerrar a temporada de 2026. Com entrada gratuita, a etapa será realizada no Skatepark do Subúrbio, em Praia Grande, e deve contar com a presença de alguns dos principais nomes do skate nacional nas modalidades street e park.

Além de definir os campeões do circuito, a competição será decisiva para o ranking brasileiro profissional e colocará em disputa vagas para o SLS Championship Tour de 2027, principal circuito da Street League Skateboarding (SLS).

De acordo com a coordenadora de marcas da 213 Sports (empresa organizadora do circuito), Sofia von Uhlendorff, cerca de 120 atletas devem participar do evento e há uma expectativa de gerar impacto na economia local. “O mercado do skate vem crescendo bastante. Acho que isso é reflexo, obviamente, de o skate ter entrado nas Olimpíadas, no mundo dos esportes olímpicos. Isso acabou fazendo muita gente voltar os olhos para esse esporte, que segue crescendo cada vez mais”, contou.

Em sua primeira temporada, o Circuito Banco do Brasil de Skate tem apostado na descentralização das grandes competições e no fortalecimento das cenas locais. A escolha de Salvador também amplia a oportunidade de aproximar o público baiano de atletas de diferentes gerações, em uma programação que combina esporte, cultura e entretenimento.

Em entrevista ao CORREIO, a coordenadora da 213 Sports falou sobre a escolha de Salvador para sediar a etapa final, as expectativas de público e de impacto econômico para a cidade, o crescimento do mercado de skate no Brasil e as oportunidades abertas pela modalidade para atletas, marcas e comunidades locais.

Depois de passar por cidades como Barueri, o Circuito Banco do Brasil de Skate chega a Salvador 1 de 10

Por que Salvador foi escolhida para receber uma etapa do circuito? Qual é o impacto econômico esperado para a cidade?

Um dos pilares do Circuito Banco do Brasil é justamente essa descentralização do skate no cenário nacional. Tivemos três etapas ao longo deste ano, considerando três regiões do Brasil: Curitiba, no Sul; Barueri, no Sudeste; e a última etapa, que decidimos levar para Salvador.

A ideia é justamente fomentar e dar oportunidade tanto para skatistas quanto para as federações locais e para o público. É uma oportunidade para a galera do Nordeste, da Bahia, que às vezes tem carência desse tipo de evento, de um evento desse tamanho, com skatistas profissionais, para ter a oportunidade de assistir e, obviamente, gerar valor e impacto econômico também na região.

Como o circuito é uma competição da qual até 120 skatistas têm a oportunidade de participar, com o número de vagas que disponibilizamos tanto para park quanto para street, temos uma boa expectativa também em relação ao público presente e à oportunidade de gerar impacto para comerciantes locais, fornecedores e tudo o que envolve a cadeia do evento.

Qual é a expectativa de público para Salvador? O interesse pelo skate tem se refletido nos eventos regionais?

Com base nos dois últimos eventos do circuito neste ano, tivemos um pouco mais de duas mil pessoas presentes em Curitiba, no sábado e no domingo, e pouco mais de três mil pessoas em Barueri, também entre sábado e domingo.

A expectativa para Salvador é muito boa, assim como foi para Barueri. Estamos falando de um evento que não fica tão centralizado na região central de Salvador, mas que é gratuito, assim como todos os outros foram.

Qual é o perfil do público que costuma acompanhar o circuito?

O público do circuito não é necessariamente formado só por skatistas. O skate acaba juntando muitos perfis de pessoas: skatistas e pessoas que às vezes não são skatistas, mas gostam de acompanhar o esporte. O skate cresceu muito nos últimos dois ou três anos e o perfil do público que assiste também se ampliou muito. Tem pessoas que gostam de acompanhar, gente que não é skatista, mas gosta do lifestyle, que flerta com a cultura, com a música, com a arte e com a expressão. Então, é um público bem amplo.

A idade também varia muito. Temos pessoas muito jovens e familiares que às vezes são um pouco mais velhos, mas vão para acompanhar os filhos que estão competindo ou que gostam de assistir. É um público bem amplo em termos de perfil.

Como funciona o Circuito Banco do Brasil de Skate? Qual é o diferencial da competição?

O grande diferencial do circuito são dois pontos. Um deles é que temos toda essa grandeza nacional, com os maiores skatistas profissionais do Brasil competindo e mantendo uma relação próxima com a CBSk, pontuando também para o ranking profissional da Confederação Brasileira de Skate. Isso dá oportunidade de acesso ao Bolsa Atleta e ao título de campeão e campeã brasileira profissional de cada uma das modalidades.

Também temos essa projeção internacional, que acaba tendo uma força muito grande para os skatistas, principalmente quando olhamos para a modalidade street. Temos a chancela da SLS, a Street League Skateboarding, que é a maior liga internacional de skate, o sonho de todos os skatistas.

O vencedor e a vencedora do circuito na modalidade street, que será decidida em Salvador, terão a oportunidade de, em 2027, competir em uma das etapas do SLS Championship Tour. Temos skatistas de diversas regiões do Brasil, skatistas que estão começando, muito jovens, e skatistas que já são profissionais há muito tempo, mas que continuam crescendo e mantendo seu legado.

Como vocês veem o crescimento do mercado de skate no Brasil. Quais são as oportunidades que existem hoje, inclusive para cidades como Salvador?

O mercado do skate vem crescendo bastante. Acho que isso é reflexo, obviamente, de o skate ter entrado nas Olimpíadas, no mundo dos esportes olímpicos. Isso acabou fazendo muita gente voltar os olhos para esse esporte, que segue crescendo cada vez mais.

Temos grandes marcas patrocinando o circuito e acho que é uma grande oportunidade para elas se conectarem com o esporte, a cultura, a música, a moda e o comportamento de uma forma genuína, com o público presente e com os skatistas. Vejo o circuito e o esporte, o skate, como uma grande oportunidade para as marcas estarem próximas e criarem conexão de uma forma genuína.

Vocês têm outros projetos para fomentar o skate no futuro? Como você vê os próximos passos do circuito e dos projetos de vocês em geral?

Ainda estamos definindo o calendário de 2027 e todo o futuro próximo. Mesmo que este ano ainda não tenhamos finalizado a primeira temporada do Circuito Banco do Brasil, já temos números muito expressivos, tanto de público quanto de audiência nas redes sociais.

Isso deixa muito claro que o circuito vem sendo bem avaliado pelo público, pelos parceiros e por todos os envolvidos. A ideia é sempre seguir impulsionando o skate profissional brasileiro, as modalidades em que atuamos e estar o mais próximo possível da comunidade do skate.

Serviço

Circuito Banco do Brasil de Skate – Etapa Salvador

Data: 7 e 8 de novembro de 2026

Local: Pista do Subúrbio, Salvador-BA

Modalidades: street, park

Evento aberto ao público