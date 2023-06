O Bahia enfim reencontrou o caminho das vitórias. Depois de oito jogos, o Esquadrão venceu o Palmeiras e voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro. Thaciano marcou o gol no 1x0, na Fonte Nova. Apesar do tento do camisa 16, o goleiro Marcos Felipe foi um dos destaques da partida.



Mesmo com o erro que quase terminou no gol de Arthur, o goleiro deu a volta por cima e fez defesas que salvaram o Esquadrão. Após o jogo, ele comemorou o resultado.