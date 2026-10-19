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Mundial de Ginástica 2026: veja horários das provas do Brasil e de Rebeca Andrade

Seleção brasileira estreia nesta segunda-feira (19), às 14h35, na Holanda; finais serão disputadas até domingo (25)

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 12:25

Rebeca Andrade conquistou o ouro no solo, em Paris
Rebeca Andrade Crédito: Alexandre Loureiro/COB

Os brasileiros já podem se programar para torcer pela seleção no Mundial de Ginástica Artística, disputado em Roterdã, na Holanda. A equipe feminina estreia nesta segunda-feira (19), às 14h35 (horário de Brasília), na fase classificatória. Entre os destaques estão Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira, medalhistas olímpicas em Paris 2024.

A competição segue até domingo (25), com disputas por equipes, no individual geral e nas finais por aparelhos. A seleção brasileira também busca garantir uma vaga antecipada nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. Para isso, precisa ficar entre as três melhores equipes em cada aparelho. 

Flavia Saraiva

Flavia Saraiva em treino nesta sexta-feira (5) por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva em treino nesta sexta-feira (5) por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva em treino nesta sexta-feira (5) por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva em treino nesta sexta-feira (5) por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
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Flavia Saraiva em treino nesta sexta-feira (5) por Reprodução/Instagram

O Brasil chega ao Mundial com uma combinação de atletas experientes e novos nomes. Além do trio olímpico, a equipe conta com o retorno de Thaís Fidelis, que volta à competição após sete anos, e com as jovens Gabriela Bouças, de 17 anos, e Sophia Weisberg, de 16.

Thaís retomou a carreira no ano passado, depois de uma pausa marcada por uma lesão no tendão de Aquiles e pela morte do irmão. Desde então, voltou a conquistar resultados importantes, com medalhas no Troféu Brasil e no Pan-Americano. Em Roterdã, ela competirá nas barras assimétricas, na trave e no solo.

Sophia, a mais jovem da equipe, disputará o salto, as barras assimétricas e o solo. Gabriela ficará como reserva, à disposição para uma eventual substituição na final por equipes.

Programação do Brasil no Mundial de Ginástica Artística

Segunda-feira (19), às 14h35: classificatória feminina

Quarta-feira (21), às 14h30: final por equipes feminina

Sexta-feira (23), às 14h30: final do individual geral feminino

Sábado (24), às 9h: finais por aparelhos

Domingo (25), às 9h: finais por aparelhos

Todos os horários são de Brasília.

Quais brasileiras vão competir em cada aparelho?

Salto: Lorrane Oliveira, Sophia Weisberg, Flávia Saraiva e Rebeca Andrade, que fará dois saltos.

Barras assimétricas: Thaís Fidelis, Sophia Weisberg, Lorrane Oliveira e Flávia Saraiva.

Trave: Thaís Fidelis, Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva e Rebeca Andrade.

Solo: Thaís Fidelis, Sophia Weisberg, Lorrane Oliveira e Flávia Saraiva.

Onde assistir

O Mundial de Ginástica Artística de 2026 tem transmissão no Brasil pelo sportv, pela CazéTV e pela Time Brasil TV. Mas as classificatórias femininas desta segunda-feira (19), com Rebeca Andrade, serão transmitidas apenas pela Eurovision Sport. As finais terão transmissão dos canais brasileiros.

Tags:

Mundial Rebeca Andrade Flavia Saraiva

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