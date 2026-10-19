Mundial de Ginástica 2026: veja horários das provas do Brasil e de Rebeca Andrade

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Mariana Rios
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 12:25
Os brasileiros já podem se programar para torcer pela seleção no Mundial de Ginástica Artística, disputado em Roterdã, na Holanda. A equipe feminina estreia nesta segunda-feira (19), às 14h35 (horário de Brasília), na fase classificatória. Entre os destaques estão Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira, medalhistas olímpicas em Paris 2024.
A competição segue até domingo (25), com disputas por equipes, no individual geral e nas finais por aparelhos. A seleção brasileira também busca garantir uma vaga antecipada nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. Para isso, precisa ficar entre as três melhores equipes em cada aparelho.
Flavia Saraiva
O Brasil chega ao Mundial com uma combinação de atletas experientes e novos nomes. Além do trio olímpico, a equipe conta com o retorno de Thaís Fidelis, que volta à competição após sete anos, e com as jovens Gabriela Bouças, de 17 anos, e Sophia Weisberg, de 16.
Thaís retomou a carreira no ano passado, depois de uma pausa marcada por uma lesão no tendão de Aquiles e pela morte do irmão. Desde então, voltou a conquistar resultados importantes, com medalhas no Troféu Brasil e no Pan-Americano. Em Roterdã, ela competirá nas barras assimétricas, na trave e no solo.
Sophia, a mais jovem da equipe, disputará o salto, as barras assimétricas e o solo. Gabriela ficará como reserva, à disposição para uma eventual substituição na final por equipes.
Segunda-feira (19), às 14h35: classificatória feminina
Quarta-feira (21), às 14h30: final por equipes feminina
Sexta-feira (23), às 14h30: final do individual geral feminino
Sábado (24), às 9h: finais por aparelhos
Domingo (25), às 9h: finais por aparelhos
Todos os horários são de Brasília.
Salto: Lorrane Oliveira, Sophia Weisberg, Flávia Saraiva e Rebeca Andrade, que fará dois saltos.
Barras assimétricas: Thaís Fidelis, Sophia Weisberg, Lorrane Oliveira e Flávia Saraiva.
Trave: Thaís Fidelis, Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva e Rebeca Andrade.
Solo: Thaís Fidelis, Sophia Weisberg, Lorrane Oliveira e Flávia Saraiva.
O Mundial de Ginástica Artística de 2026 tem transmissão no Brasil pelo sportv, pela CazéTV e pela Time Brasil TV. Mas as classificatórias femininas desta segunda-feira (19), com Rebeca Andrade, serão transmitidas apenas pela Eurovision Sport. As finais terão transmissão dos canais brasileiros.