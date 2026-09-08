Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Na Argentina, ex-jogador da Seleção crava que Brasil nunca mais será campeão do mundo

Ex-meia disse que clubes têm reduzido o espaço de jovens brasileiros e apontou perda de força política do país no futebol internacional

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 09:54

Silas fez previsão pessimista
Silas fez previsão pessimista Crédito: Reprodução

Paulo Silas, ex-jogador da Seleção Brasileira e técnico com passagens por Grêmio e Flamengo, fez uma avaliação dura sobre o momento do futebol nacional. Durante participação em um programa da ESPN Argentina, ele afirmou não acreditar que o Brasil voltará a conquistar uma Copa do Mundo.

“O Brasil não vai ser campeão nunca mais”, decretou.

Na análise, Silas relacionou a dificuldade da Seleção à presença de estrangeiros nos clubes brasileiros. Para ele, o número de atletas de outros países diminui as oportunidades para jogadores formados nas categorias de base. O ex-meia citou o Grêmio ao defender esse ponto.

10 promessas para a Seleção Brasileira

Estevão (19 anos, Chelsea) por Reprodução/Redes Sociais
Wesley (22 anos, Roma) por Reprodução
Andrey Santos (22 anos, Manchester United) por Divulgação/Manchester United
João Pedro (24 anos, Chelsea) por Reprodução/Redes Sociais
João Gomes (25 anos, Aston Villa) por Divulgação/Aston Villa
Kaio Jorge (24 anos, Cruzeiro) por Divulgação
Vitor Roque (21 anos, Palmeiras) por Reprodução/Instagram
Igor Jesus (25 anos, Nottingham Forest) por Divulgação
Kaiki Bruno (23 anos, Como) por Divulgação
Vitor Reis (20 anos, Manchester City) por Divulgação
1 de 10
Estevão (19 anos, Chelsea) por Reprodução/Redes Sociais

“Grêmio, um exemplo só. Tem 13 estrangeiros [nota da redação: na verdade, tem 11], nenhum joga na seleção de seu país como titular, e estão bloqueando o desenvolvimento dos meninos que estão para surgir. Porque está cheio de estrangeiros. Podem jogar nove”, afirmou, em referência ao limite de estrangeiros relacionados por partida no Brasileirão.

Silas também comparou a realidade brasileira com a de outros países e disse enxergar Argentina e Portugal à frente do Brasil. Ao lembrar confrontos marcantes contra os argentinos, citou a derrota na final da Copa América de 2021, no Maracanã, e a eliminação brasileira para a Argentina na Copa de 1990.

“A Argentina está à nossa frente. Portugal está à nossa frente, sem ter ganho nada. É melhor que tenhamos pegado a Noruega [nas oitavas da Copa]. Senão, teríamos pegado a Argentina. Teria sido ainda pior. Eles já nos venceram no Maracanã, não é? Na Copa América (de 2021). Eles já nos mandaram para casa com o Ruggeri quando jogamos em 90 (nas oitavas, na Itália)”, disse.

O treinador poupou Carlo Ancelotti de críticas e atribuiu o problema principalmente à formação e ao nível dos atletas disponíveis. Questionado sobre os laterais brasileiros, afirmou que a posição deixou de atrair jovens jogadores.

“Os jogadores de hoje nem sabem quem são seus ídolos. Jogam em qualquer lugar. Não temos mais nem 10 e nem 9 há quanto tempo?”, questionou. “Ninguém mais quer ser lateral. Não dá like”, completou.

Apesar do diagnóstico pessimista, Silas elogiou Vini Jr. Na visão dele, o atacante compreendeu a dimensão de defender o Real Madrid, algo que, segundo o ex-jogador, não ocorreu com todos os brasileiros que passaram pelo clube, como James Rodríguez.

Ao fim da entrevista, Silas ainda associou a perda de protagonismo brasileiro ao período posterior à gestão de João Havelange na Fifa. “Estamos atrasados. Antes, quando Havelange era presidente da Fifa, tínhamos poder externo, tínhamos poder interno. Hoje não temos poder externo, não temos poder interno.”

Mais recentes

Imagem - Gigantes suíços disputam título de tradicional luta na serragem

Gigantes suíços disputam título de tradicional luta na serragem
Imagem - Fábio Mota alfineta Grêmio após vitória: 'Seria uma injustiça perder para um time caloteiro'

Fábio Mota alfineta Grêmio após vitória: 'Seria uma injustiça perder para um time caloteiro'
Imagem - Time brasileiro é indicado e entra na disputa da Bola de Ouro contra gigantes europeus após temporada de títulos

Time brasileiro é indicado e entra na disputa da Bola de Ouro contra gigantes europeus após temporada de títulos