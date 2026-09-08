FUTEBOL

Na Argentina, ex-jogador da Seleção crava que Brasil nunca mais será campeão do mundo

Ex-meia disse que clubes têm reduzido o espaço de jovens brasileiros e apontou perda de força política do país no futebol internacional

Carol Neves

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 09:54

Silas fez previsão pessimista Crédito: Reprodução

Paulo Silas, ex-jogador da Seleção Brasileira e técnico com passagens por Grêmio e Flamengo, fez uma avaliação dura sobre o momento do futebol nacional. Durante participação em um programa da ESPN Argentina, ele afirmou não acreditar que o Brasil voltará a conquistar uma Copa do Mundo.

“O Brasil não vai ser campeão nunca mais”, decretou.

Na análise, Silas relacionou a dificuldade da Seleção à presença de estrangeiros nos clubes brasileiros. Para ele, o número de atletas de outros países diminui as oportunidades para jogadores formados nas categorias de base. O ex-meia citou o Grêmio ao defender esse ponto.

10 promessas para a Seleção Brasileira 1 de 10

“Grêmio, um exemplo só. Tem 13 estrangeiros [nota da redação: na verdade, tem 11], nenhum joga na seleção de seu país como titular, e estão bloqueando o desenvolvimento dos meninos que estão para surgir. Porque está cheio de estrangeiros. Podem jogar nove”, afirmou, em referência ao limite de estrangeiros relacionados por partida no Brasileirão.

Silas também comparou a realidade brasileira com a de outros países e disse enxergar Argentina e Portugal à frente do Brasil. Ao lembrar confrontos marcantes contra os argentinos, citou a derrota na final da Copa América de 2021, no Maracanã, e a eliminação brasileira para a Argentina na Copa de 1990.

“A Argentina está à nossa frente. Portugal está à nossa frente, sem ter ganho nada. É melhor que tenhamos pegado a Noruega [nas oitavas da Copa]. Senão, teríamos pegado a Argentina. Teria sido ainda pior. Eles já nos venceram no Maracanã, não é? Na Copa América (de 2021). Eles já nos mandaram para casa com o Ruggeri quando jogamos em 90 (nas oitavas, na Itália)”, disse.

O treinador poupou Carlo Ancelotti de críticas e atribuiu o problema principalmente à formação e ao nível dos atletas disponíveis. Questionado sobre os laterais brasileiros, afirmou que a posição deixou de atrair jovens jogadores.

“Os jogadores de hoje nem sabem quem são seus ídolos. Jogam em qualquer lugar. Não temos mais nem 10 e nem 9 há quanto tempo?”, questionou. “Ninguém mais quer ser lateral. Não dá like”, completou.

Apesar do diagnóstico pessimista, Silas elogiou Vini Jr. Na visão dele, o atacante compreendeu a dimensão de defender o Real Madrid, algo que, segundo o ex-jogador, não ocorreu com todos os brasileiros que passaram pelo clube, como James Rodríguez.