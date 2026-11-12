FUTEBOL

Na briga contra o Z-4, clube brasileiro fica R$ 180 milhões abaixo da meta e deve negociar principais jogadores

Bruno Gomes, Bernabei e Carbonero estão entre os nomes mais valorizados do elenco

Wendel de Novais

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 09:46

Bruno Gomes, Bernabei e Carbonero são jogadores cobiçados no mercado Crédito: Reprodução/Internacional

Bruno Gomes, Bernabei e Carbonero são os jogadores do Internacional que mais despertam interesse no mercado e podem deixar o clube na próxima janela de transferências. Em meio à crise financeira, o Colorado busca alternativas para reforçar o caixa, já que está cerca de R$ 180 milhões abaixo da meta de arrecadação prevista com a venda de atletas para 2026, segundo o ge.

O orçamento do clube estabeleceu uma receita de R$ 204,9 milhões com negociações de jogadores. Até agora, porém, a principal transferência foi a de Rafael Borré para o River Plate, que rendeu aproximadamente R$ 18 milhões. Com isso, o Internacional está distante do valor projetado pela diretoria.

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As vendas de Vitão e Ricardo Mathias não entram na conta deste ano. Apesar de terem sido anunciadas em janeiro de 2026, as negociações foram concluídas nos últimos dias de 2025 e, por isso, são contabilizadas no exercício anterior. Além das transferências, o Inter recebeu valores com empréstimos, como o de Alan Rodríguez ao Rosario Central.

Essas receitas, no entanto, tiveram impacto limitado diante da meta estabelecida. A dificuldade para fechar vendas de maior porte aumenta a pressão sobre a direção na reta final da temporada. Mesmo que consiga negociar Bruno Gomes, Bernabei e Carbonero, o clube dificilmente alcançará os R$ 204,9 milhões previstos no orçamento.