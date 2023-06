Na briga pela titularidade do Vitória, Welder projeta jogo contra o Juventude: ‘Uma decisão’

A briga pela titularidade no ataque do Vitória ganhou novo tom na rodada passada da Série B do Brasileiro. Artilheiro rubro-negro na competição, com quatro gols, Santiago Tréllez não marca há três partidas e cedeu a vaga para Welder no intervalo do jogo contra o Sampaio Corrêa. O substituto entrou bem e anotou o gol da vitória, de virada, por 2x1, contra a equipe maranhense.



“Fico muito feliz de voltar a marcar, já que a gente vive disso. Era uma coisa que vinha me incomodando. Fiz gol na estreia e, depois, não tive mais oportunidade de fazer o gol, corri, marquei. Eu mesmo estava me cobrando por esse gol. Pedi muito a Deus para que me desse a oportunidade. Entrei bem e consegui fazer o gol”, comemorou Welder, durante entrevista coletiva concedida antes da viagem para Caxias do Sul.