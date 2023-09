Na Fonte Nova, Bahia encerra preparação para duelo direto contra o Santos

O Bahia está pronto para enfrentar o Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco tricolor encerrou a preparação para a partida neste domingo (17), direto da Arena Fonte Nova. O local será palco do jogo, marcado para a próxima segunda-feira (18), às 20h.



A atividade começou com um aquecimento no gramado. Em seguida, o técnico Rogério Ceni dividiu a equipe em dois grupos, para um trabalho focado em jogadas ofensivas e finalizações. Depois, treino coletivo, onde o comandante esboçou o time titular.