Renato Paiva concorda que o Bahia precisa ser mais eficiente na frente do gol. Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia

O que parecia ser o início de uma reação para o Bahia no Campeonato Brasileiro após a goleada por 4x0 sobre o Red Bull Bragantino ficou apenas na expectativa. Contra o Botafogo, o tricolor não foi eficiente e caiu por 3x0, no Rio de Janeiro. Agora, o time terá que apostar nos confrontos diretos na luta contra a zona de rebaixamento.



Nos próximos três jogos o Bahia terá embates contra times que estão no Z4. O primeiro rival é o Vasco, atual 18º colocado, com 16 pontos. A partida será neste domingo (3), às 18h30, na Fonte Nova. Depois, encara o vice-lanterna Coritiba, no dia 14 de setembro, no estádio Couto Pereira.

O Esquadrão fecha a sequência diante do Santos, no dia 18 de setembro, uma segunda-feira, na Fonte Nova. O Peixe é o primeiro time dentro da zona e tem os mesmos 21 pontos do tricolor, mas perde no critério saldo de gols.

No primeiro turno, o Bahia aproveitou os jogos contra os rivais diretos. Bateu o Vasco, por 1x0, em São Januário, e o Coritiba, por 3x1, na Fonte Nova. Foi a única vez que o time baiano venceu duas partidas seguidas no Brasileirão. O Vasco é também a única equipe que o Esquadrão venceu na condição de visitante.

No primeiro turno o Bahia venceu o Coritiba por 3x1, na Fonte Nova. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Do trio, apenas o Santos levou a melhor contra o tricolor. Contra um Bahia apático, o alvinegro não teve dificuldade para fazer 3x0 na Vila Belmiro. O troco baiano veio com a eliminação santista nas oitavas de final da Copa do Brasil após dois empates e uma decisão por pênaltis.

Se fizer bem o seu papel e vencer os adversários, o Esquadrão pode dar um salto na tabela. Com mais nove pontos, o time chegará aos 30 e impedirá os concorrentes de pontuar em pelo menos uma das próximas três rodadas.

"São confrontos diretos. Nós temos que manter esse volume de jogo que tivemos nos últimos cinco jogos, volume propositivo, com situações de finalização. Mas a gente tem que fazer gols. Não me interessa ter 17 finalizações e não fazer gols. Não me interessa”, disse Renato Paiva após o confronto com o Botafogo.

“Sei que o torcedor está zangado, mas sei que vão olhar para o próximo jogo como uma final. Peço que a Fonte Nova esteja lotada porque vamos precisar muito da ajuda da nossa torcida, que é extraordinária", completou.

MUDANÇAS

Vasco, Coritiba e Santos passaram por mudanças desde os confrontos com o Bahia no início do Brasileirão. A principal delas foi a troca nos comandos técnicos.

No Vasco, Maurício Barbieri deu lugar para o argentino Ramón Díaz. O Coritiba trocou Antônio Carlos Zago por Thiago Kosloski, que assumiu como interino e foi efetivado. Por sua vez, o Santos está no terceiro treinador.

Paulo Turra foi o escolhido para substituir Odair Hellmann, mas foi demitido e o uruguaio Diego Aguirre assumiu o cargo.

Os elencos também foram reforçados. O Vasco, por exemplo, contratou o atacante Pablo Vegetti, artilheiro do último Campeonato Argentino, e o francês Payet, que estava no Olympique e pode estrear justamente contra o Bahia.

O Coritiba anunciou o atacante argelino Slimani para ser o camisa 9. Ele é um dos principais nomes da história do país africano. O Santos perdeu os garotos ngelo e David Washington, mas buscou o experiente Julio Furch no futebol mexicano.