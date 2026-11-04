FUTEBOL

Na zona de rebaixamento, Grêmio vai poupar jogadores em confronto contra o Flamengo pelo Brasileirão

Tricolor gaúcho decidiu preservar jogadores importantes diante do líder do Brasileirão

Wendel de Novais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 09:59

Renato Gaúcho em treino do Grêmio Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Na luta para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão, o Grêmio decidiu entrar em campo com desfalques importantes diante do Flamengo, nesta quarta-feira (4), às 19h30, no Maracanã. O técnico Renato Gaúcho optou por preservar jogadores considerados fundamentais para o elenco, em uma decisão que chama atenção pela situação delicada do Tricolor gaúcho na competição.

Com 37 pontos e na 17ª colocação, o Grêmio entrou na zona de rebaixamento na noite de terça-feira (3), após o Internacional superar o Coritiba e ultrapassar o maior rival na corrida para escapar da degola. Na disputa pelo título brasileiro, o Flamengo chega à rodada com 73 pontos, três a mais que o Palmeiras, segundo colocado.

Grêmio vai poupar jogadores contra o Flamengo 1 de 6

Renato Gaúcho, inclusive, admitiu que orientou o goleiro Weverton e o atacante Carlos Vinícius a receberem o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico, na rodada anterior. Os dois cumpriram a determinação e estão suspensos para o confronto desta noite. Apesar da importância dos atletas para a equipe, o treinador afirmou que a decisão tenta controlar o desgaste físico e evitar novas baixas.

“O desgaste é muito grande. A parte psicológica, a gente tem perdido jogadores, que é uma coisa normal, não só o Grêmio, outros clubes também. Hoje mesmo pedi para o Vinícius e o Weverton tomarem o terceiro cartão amarelo. Não desprezando qualquer adversário, bem pelo contrário. Daqui a pouco, se perdermos mais dois, três por lesão, a coisa vai ficar feia", disse Renato Gaúcho em coletiva.