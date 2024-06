NATAÇÃO

Nadadora americana bate recorde mundial dos 100m costas em seletiva olímpica

A atleta de 22 anos completou os 100 metros em 57s13, superando a marca anterior, de 57s33, registrada pela australiana Kaylee McKeown em outubro do ano passado. Na prática, Smith recuperou o recorde que ela havia obtido no Mundial de 2019, com 57s57. Na época, tinha apenas 17 anos e se tornara a primeira a nadar a distância em menos de 58 segundos.