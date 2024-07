TÊNIS

Nadal vence, volta a uma final após dois anos e abre caminho para brasileiros

O tenista Rafael Nadal voltou a carimbar um lugar em uma final de um torneio da ATP depois de mais de dois anos. Neste sábado, o espanhol derrotou o croata Duje Ajdukovic (130º do ranking mundial) por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, em 2h13, pela semifinal do ATP 250 de Bastad, na Suécia.

A última vez que Nadal chegara a uma decisão foi em Roland Garros 2022. Desde então o atleta de 38 anos vem sofrendo com uma série de lesões que o afastaram por meses dos torneios. Por conta disso ocupa apenas a 268ª. colocação do ranking mundial.

Orlando Luz e Rafael Mattos passaram para a decisão do torneio sueco e já garantiram, no mínimo, uma premiação de 16.380 euros (quase R$ 100 mil) e mais 150 pontos no ranking. Se forem campeões ganharão 250 pontos e 30.610 euros (quase R$ 187 mil). Na decisão a dupla do Brasil vai enfrentar os franceses Manuel Guinard e Gregorie Jacq.