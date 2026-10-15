PRESSÃO

'Não está apto para ser presidente': Infantino pede desculpas, mas sai pressionado de reunião da Fifa

Em busca do quarto mandato, presidente da entidade reconheceu erros no projeto que previa vender participações comerciais da Copa do Mundo

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 21:25

Presidente da Fifa, Gianni Infantino lamentou ataque em Bruxelas Crédito: Harold Cunningham/Fifa

O pedido de desculpas não bastou para aliviar a pressão sobre Gianni Infantino. Em reunião do Conselho da Fifa nesta quinta-feira (15), em Zurique, na Suíça, o presidente da entidade reconheceu erros no fracassado projeto Fifa Forward Enterprise (FFE), que previa vender participações comerciais da Copa do Mundo, mas foi duramente cobrado por dirigentes que saíram do encontro sem as respostas que esperavam.

A vice-presidente da Fifa e presidente da Federação Inglesa de Futebol (FA), Debbie Hewitt, foi a voz mais dura. Em entrevista à BBC Sports, ela disse que Infantino, sem dar explicações claras, não tem condições de seguir no cargo.

“Acho que esse homem precisa responder a essas perguntas e, se não as responder agora, não está apto para ser presidente da Fifa. E foi isso que foi discutido na reunião”, afirmou a dirigente.

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Desculpas gravadas

O encontro na sede da entidade durou três horas e meia e reuniu representantes de todas as confederações. Ao fim, Infantino não falou com a imprensa e preferiu divulgar um comunicado gravado nos canais oficiais da Fifa.

Na mensagem, o presidente admitiu falhas na condução do projeto, mas defendeu a proposta: “Antes de mais nada, peço desculpas pelos erros que cometemos em relação ao processo de comunicação e consulta referente ao projeto Fifa Forward Enterprise, que acarretaram diversas consequências. Mas é importante lembrar que se tratava de uma proposta, e não de um acordo fechado, que tinha como objetivo permitir que a Fifa investisse mais em suas associações membro, em vez de substituir o apoio proveniente de recursos já existentes”.

Mesmo com o recuo, Infantino, que mira um quarto mandato, segue sob forte pressão de dirigentes da Europa, da Ásia e até da Concacaf para deixar o cargo, possibilidade que ele descarta.

Europeus querem documentos

Oficialmente, a pauta da reunião era a distribuição de recursos às 211 associações-membro, cerca de R$ 125,6 milhões para cada uma, valor que só se tornou possível com a ampliação do número de seleções na Copa do Mundo. O pacote total chega a US$ 6 bilhões (cerca de R$ 30,16 bilhões) para o desenvolvimento do futebol entre 2027 e 2030, 25 vezes mais do que o disponível há uma década.

A medida era vista como uma forma de amenizar as críticas da oposição, mas os europeus deixaram claro que o foco deles não era dinheiro. Hewitt classificou a reunião como mais franca e aberta do que as anteriores, mas lamentou a falta de respostas.

“Uma das coisas decepcionantes é que não obtivemos respostas para nada do que solicitamos especificamente. Por exemplo, obter os documentos da FFE”, reclamou.

Segundo a dirigente inglesa, os questionamentos feitos durante o encontro foram devolvidos com um pedido para que fossem enviados por escrito. “Já pedi repetidamente que os documentos fossem compartilhados. Não os recebi e, apesar do pedido de hoje, ainda não os recebi”, completou.

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África sai em defesa

Se a Europa ataca, a África sustenta. As federações africanas, de menor poder financeiro e satisfeitas com as medidas anunciadas, formam a principal base de apoio de Infantino, que vem percorrendo o mundo em busca de respaldo.

Membro do Conselho da Fifa e presidente da Federação Mauritana de Futebol, Ahmed Yahya defendeu o presidente e tentou minimizar o clima de tensão. Segundo ele, o assunto foi deixado de lado após as desculpas.

Ahmed Yahya afirmou: “Após finalmente retirar essa proposta, o presidente Gianni Infantino pediu desculpas aos membros do Comitê Executivo. Seguiu-se um debate responsável, durante o qual a questão foi, de certa forma, deixada de lado. Acredito que, no interesse do futebol, o Comitê Executivo está olhando para o futuro e buscando soluções, acima de tudo, com uma atitude positiva, concentrando-se nos aspectos positivos que o futebol tem a oferecer hoje e tentando seguir em frente”.

O dirigente também exaltou o trabalho de Infantino: “Já afirmei que o presidente Gianni Infantino está impulsionando o futebol em todo o mundo. Venho do continente africano e sei do que estou falando. Ele quer promover o futebol e deseja que todos participem”, disse.

Yahya reconheceu a relação difícil com os europeus, mas cobrou que eventuais mudanças não fiquem restritas à cúpula da entidade: “Uma das coisas boas do futebol é a sua democracia. Quanto aos europeus, alguns têm uma opinião, outros não. É verdade que nossos amigos, nossos irmãos europeus, desejam reformas na Fifa, mas nós também defendemos que, se é para realizar reformas na Fifa, elas precisam ocorrer em todos os níveis”.

Infantino promete respostas

Infantino se disse aberto a reformas, mas sem abrir mão de conduzi-las, e prometeu responder a todos os questionamentos “em tempo oportuno”. Em declaração ao site da Fifa, evitou as polêmicas e preferiu destacar os números de sua gestão.

O presidente da Fifa declarou: “Como tem sido dito muitas vezes desde 2016, o dinheiro da Fifa, incluindo as suas reservas, pertence às 211 associações-membro, e a proposta de aumentar o investimento em todas as associações-membro, confederações e outras partes interessadas para 6,35 bilhões de dólares visa reforçar o nosso compromisso inabalável de continuar a apoiar o desenvolvimento do futebol e o acesso a nível global, graças ao extraordinário resultado financeiro da Copa do Mundo da Fifa de 2026”