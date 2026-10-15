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'Não está apto para ser presidente': Infantino pede desculpas, mas sai pressionado de reunião da Fifa

Em busca do quarto mandato, presidente da entidade reconheceu erros no projeto que previa vender participações comerciais da Copa do Mundo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 21:25

Presidente da Fifa, Gianni Infantino lamentou ataque em Bruxelas
Presidente da Fifa, Gianni Infantino lamentou ataque em Bruxelas Crédito: Harold Cunningham/Fifa

O pedido de desculpas não bastou para aliviar a pressão sobre Gianni Infantino. Em reunião do Conselho da Fifa nesta quinta-feira (15), em Zurique, na Suíça, o presidente da entidade reconheceu erros no fracassado projeto Fifa Forward Enterprise (FFE), que previa vender participações comerciais da Copa do Mundo, mas foi duramente cobrado por dirigentes que saíram do encontro sem as respostas que esperavam. 

A vice-presidente da Fifa e presidente da Federação Inglesa de Futebol (FA), Debbie Hewitt, foi a voz mais dura. Em entrevista à BBC Sports, ela disse que Infantino, sem dar explicações claras, não tem condições de seguir no cargo. 

“Acho que esse homem precisa responder a essas perguntas e, se não as responder agora, não está apto para ser presidente da Fifa. E foi isso que foi discutido na reunião”, afirmou a dirigente. 

Confira o ranking dos 80 escudos mais bonitos do futebol brasileiro, segundo designers

1º – Botafogo – 7,95 por Reprodução
2º – America-RJ – 6,95 por Reprodução
3º – Vasco – 6,86 por Reprodução
4º – Cruzeiro – 6,63 por Reprodução
5º – Internacional – 6,52 por Reprodução
6º – Flamengo – 6,38 por Reprodução
7º – São Paulo – 6,32 por Reprodução
8º – Juventus-SP – 6,22 por Reprodução
9º – Grêmio – 6,18 por Reprodução
10º – Fluminense – 6,02 por Reprodução
11º – Paraná – 5,98 por Reprodução
12º – Portuguesa – 5,95 por Reprodução
13º – Vitória – 5,72 por Reprodução
14º – Corinthians – 5,54 por Reprodução
15º – Santos – 5,48 por Reprodução
16º – Palmeiras – 5,45 por Reprodução
17º – Náutico – 5,45 por Reprodução
18º – Santa Cruz – 5,43 por Reprodução
19º – Sport – 5,38 por Reprodução
20º – Fortaleza – 5,31 por Reprodução
21º – Maringá – 5,26 por Reprodução
22º – Sergipe – 5,11 por Reprodução
23º – Remo – 5,06 por Reprodução
24º – Atlético-MG – 5,05 por Reprodução
25º – Bahia – 5,03 por Reprodução
26º – Amazonas – 5,03 por Reprodução
27º – Guarani – 4,91 por Reprodução
28º – Botafogo-PB – 4,86 por Reprodução
 29º – RB Bragantino – 4,82 por Reprodução
30º – Goiás – 4,80 por Reprodução
31º – Coritiba – 4,74 por Reprodução
32º – Ponte Preta – 4,66 por Reprodução
33º – Nacional-AM – 4,65 por Reprodução
34º – Bangu – 4,58 por Reprodução
35º – Athletic-MG – 4,57 por Reprodução
36º – Volta Redonda – 4,55 por Reprodução
37º – Athletico-PR – 4,46 por Reprodução
38º – Criciúma – 4,46 por Reprodução
39º – América-MG – 4,43 por Reprodução
40º – Ceará – 4,32 por Reprodução
41º – Goiatuba – 4,31 por Reprodução
42º – Juventude – 4,28 por Reprodução
43º – Gama – 4,26 por Reprodução
44º – Botafogo-SP – 4,22 por Reprodução
45º – América-RN – 4,20 por Reprodução
46º – Atlético-GO – 4,12 por Reprodução
47º – Brasil de Pelotas – 4,09 por Reprodução
48º – Paysandu – 3,98 por Reprodução
49º – Figueirense – 3,91 por Reprodução
50º – Operário – 3,86 por Reprodução
51º – Caxias – 3,71 por Reprodução
52º – Avaí – 3,66 por Reprodução
53º – Chapecoense – 3,65 por Reprodução
54º – Cuiabá – 3,60 por Reprodução
55º – Vila Nova – 3,58 por Reprodução
56º – CSA – 3,58 por Reprodução
57º – ABC – 3,51 por Reprodução
58º – Ituano – 3,48 por Reprodução
59º – Ferroviária – 3,40 por Reprodução
60º – Confiança – 3,34 por Reprodução
61º – Uberlândia – 3,34 por Reprodução
62º – CRB – 3,29 por Reprodução
63º – ASA – 3,20 por Reprodução
64º – Ypiranga-RS – 3,17 por Reprodução
65º – Joinville – 3,17 por Reprodução
66º – Londrina – 3,03 por Reprodução
67º – Barra – 3,00 por Reprodução
68º – Brusque – 2,98 por Reprodução
69º – Brasiliense – 2,98 por Reprodução
70º – Treze – 2,91 por Reprodução
71º – Sampaio Corrêa – 2,89 por Reprodução
72º – Inter de Limeira – 2,88 por Reprodução
73º – Anápolis – 2,86 por Reprodução
74º – Mirassol – 2,80 por Reprodução
75º – Itabaiana – 2,80 por Reprodução
76º – Campinense – 2,80 por Reprodução
77º – Novorizontino – 2,78 por Reprodução
78º – Maranhão – 2,55 por Reprodução
79º – Floresta-CE – 2,51 por Reprodução
80º – São Bernardo – 2,49 por Reprodução
1 de 80
1º – Botafogo – 7,95 por Reprodução

Desculpas gravadas

O encontro na sede da entidade durou três horas e meia e reuniu representantes de todas as confederações. Ao fim, Infantino não falou com a imprensa e preferiu divulgar um comunicado gravado nos canais oficiais da Fifa.

Na mensagem, o presidente admitiu falhas na condução do projeto, mas defendeu a proposta: “Antes de mais nada, peço desculpas pelos erros que cometemos em relação ao processo de comunicação e consulta referente ao projeto Fifa Forward Enterprise, que acarretaram diversas consequências. Mas é importante lembrar que se tratava de uma proposta, e não de um acordo fechado, que tinha como objetivo permitir que a Fifa investisse mais em suas associações membro, em vez de substituir o apoio proveniente de recursos já existentes”.

Mesmo com o recuo, Infantino, que mira um quarto mandato, segue sob forte pressão de dirigentes da Europa, da Ásia e até da Concacaf para deixar o cargo, possibilidade que ele descarta.

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Europeus querem documentos

Oficialmente, a pauta da reunião era a distribuição de recursos às 211 associações-membro, cerca de R$ 125,6 milhões para cada uma, valor que só se tornou possível com a ampliação do número de seleções na Copa do Mundo. O pacote total chega a US$ 6 bilhões (cerca de R$ 30,16 bilhões) para o desenvolvimento do futebol entre 2027 e 2030, 25 vezes mais do que o disponível há uma década.

A medida era vista como uma forma de amenizar as críticas da oposição, mas os europeus deixaram claro que o foco deles não era dinheiro. Hewitt classificou a reunião como mais franca e aberta do que as anteriores, mas lamentou a falta de respostas.

“Uma das coisas decepcionantes é que não obtivemos respostas para nada do que solicitamos especificamente. Por exemplo, obter os documentos da FFE”, reclamou.

Segundo a dirigente inglesa, os questionamentos feitos durante o encontro foram devolvidos com um pedido para que fossem enviados por escrito. “Já pedi repetidamente que os documentos fossem compartilhados. Não os recebi e, apesar do pedido de hoje, ainda não os recebi”, completou.

Veja os 10 primeiros colocados do ranking da Fifa

1º - Espanha - 2.011,57 pontos por Reprodução
2º - Argentina - 1.972,80 pontos por Divulgação
3º - França - 1.958,86 pontos por Reprodução
4º - Inglaterra - 1.925,59 pontos por Reprodução
5º - Portugal - 1.807,69 pontos por Reprodução
6º - Brasil - 1.806,51 pontos por Rafael Ribeiro/CBF
7º - Marrocos - 1.805,34 pontos por Divulgação
8º - Bélgica - 1.779,17 pontos por Reprodução
9º - Holanda - 1.778,61 pontos por Reprodução
10º - México - 1.746,04 pontos por Divulgação
1 de 10
1º - Espanha - 2.011,57 pontos por Reprodução

África sai em defesa

Se a Europa ataca, a África sustenta. As federações africanas, de menor poder financeiro e satisfeitas com as medidas anunciadas, formam a principal base de apoio de Infantino, que vem percorrendo o mundo em busca de respaldo.

Membro do Conselho da Fifa e presidente da Federação Mauritana de Futebol, Ahmed Yahya defendeu o presidente e tentou minimizar o clima de tensão. Segundo ele, o assunto foi deixado de lado após as desculpas.

Ahmed Yahya afirmou: “Após finalmente retirar essa proposta, o presidente Gianni Infantino pediu desculpas aos membros do Comitê Executivo. Seguiu-se um debate responsável, durante o qual a questão foi, de certa forma, deixada de lado. Acredito que, no interesse do futebol, o Comitê Executivo está olhando para o futuro e buscando soluções, acima de tudo, com uma atitude positiva, concentrando-se nos aspectos positivos que o futebol tem a oferecer hoje e tentando seguir em frente”.

O dirigente também exaltou o trabalho de Infantino: “Já afirmei que o presidente Gianni Infantino está impulsionando o futebol em todo o mundo. Venho do continente africano e sei do que estou falando. Ele quer promover o futebol e deseja que todos participem”, disse. 

Yahya reconheceu a relação difícil com os europeus, mas cobrou que eventuais mudanças não fiquem restritas à cúpula da entidade: “Uma das coisas boas do futebol é a sua democracia. Quanto aos europeus, alguns têm uma opinião, outros não. É verdade que nossos amigos, nossos irmãos europeus, desejam reformas na Fifa, mas nós também defendemos que, se é para realizar reformas na Fifa, elas precisam ocorrer em todos os níveis”. 

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Infantino promete respostas

Infantino se disse aberto a reformas, mas sem abrir mão de conduzi-las, e prometeu responder a todos os questionamentos “em tempo oportuno”. Em declaração ao site da Fifa, evitou as polêmicas e preferiu destacar os números de sua gestão.

O presidente da Fifa declarou: “Como tem sido dito muitas vezes desde 2016, o dinheiro da Fifa, incluindo as suas reservas, pertence às 211 associações-membro, e a proposta de aumentar o investimento em todas as associações-membro, confederações e outras partes interessadas para 6,35 bilhões de dólares visa reforçar o nosso compromisso inabalável de continuar a apoiar o desenvolvimento do futebol e o acesso a nível global, graças ao extraordinário resultado financeiro da Copa do Mundo da Fifa de 2026”

Infantino completou: “Em dez anos desde que me tornei presidente da Fifa, passamos de um milhão de dólares por associação-membro para 25 milhões de dólares para cada uma, em todo o mundo. Ao mesmo tempo, gostaria de agradecer a todos os que apresentaram sugestões ao longo dos últimos meses sobre a distribuição dos fundos às nossas 211 associações-membro, uma vez que precisamos olhar para o futuro num espírito de unidade e no melhor interesse do futebol”.

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