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'Não preciso dele': Mourinho reage à ida de Rodri ao Barcelona após interesse do Real Madrid

Volante espanhol estava na mira do clube merengue, mas escolheu o rival catalão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 16:48

José Mourinho e Florentino Pérez
José Mourinho e Florentino Pérez Crédito: Reprodução/Redes sociais

A escolha de Rodri pelo Barcelona, apesar do interesse do Real Madrid, não parece ter incomodado José Mourinho. Em entrevista ao programa El Chiringuito, o técnico português comentou a transferência do ex-jogador do Manchester City e destacou a confiança nas alternativas que possui no elenco merengue.

"Não preciso do Rodri. Temos soluções, jogadores de qualidade”, disse Mourinho em entrevista ao programa de TV El Chiringuito, acrescentando que não achava que o Barcelona levasse vantagem sobre o Madrid ao contratar o meio-campista. "Vitórias são conquistadas em campo, são conquistadas com títulos.”

Rodri foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo

Rodri foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo por Reprodução
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Rodri foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo por Reprodução

Iniciando sua segunda passagem pelo comando técnico do Real Madrid, o treinador também explicou a situação envolvendo o interesse do Real Madrid em Rodri, que foi oficialmente apresentado pelo Barcelona nesta terça-feira (18).

"O clube entrou em contato com ele, mas ele tinha algumas dúvidas. O que acho que aconteceu é que as dúvidas dele criaram dúvidas em mim. É um jogador extraordinário e foi muito correto conosco. Mas acho que o Real Madrid tem uma grandeza tal que não pode ter jogadores que pensem duas vezes antes de estar no clube”, explicou Mourinho.

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Mesmo perdendo Rodri para o grande rival, o Real Madrid teve uma janela agitada e reforçou o elenco com nomes como Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Yan Diomande e Carlos Espí, para tentar voltar a superar o rival após passar as últimas duas temporadas sem conquistar títulos.

"Não estou dizendo que não haverá mais contratações, porque o mercado ainda está aberto, mas se você me perguntar diretamente se está fechado (para o Madrid), sim, está fechado”, afirmou Mourinho

A nova temporada começa oficialmente para Real Madrid com a estreia em La Liga neste sábado (22), contra o Espanyol, no RCDE Stadium, em Cornella.

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Barcelona Real Madrid

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