Naomi Osaka anuncia retorno ao tênis após gravidez: 'Alegria muito grande'

Naomi Osaka planeja retorno às quadras de tênis. Crédito: WTA/Jimmie48

A tenista japonesa Naomi Osaka, vencedora de quatro Grand Slams e ex-número um do mundo, voltará ao seu cenário preferido: as quadras de tênis. Ela anunciou nesta quinta-feira (7) que pretende competir no próximo Aberto da Austrália depois de dar à luz a uma menina em julho.



A novidade foi divulgada em uma coletiva em meio à disputa do US Open. "Voltar significa muito. Sinto uma alegria muito grande em retornar. É como ver um velho amigo que não vejo há muito tempo", afirmou a tenista.

Naomi, de 25 anos, se retirou do calendário de disputas para superar problemas de ansiedade e depressão que sofreu durante anos. A dificuldade com sua saúde mental atingiu o grau máximo na edição de 2021 de Roland Garros, quando a tenista se recusou a participar de uma coletiva de imprensa. Em seguida, se retirou do torneio.

"Aprendi a amar esse esporte e isso me fez perceber que não vou jogar para sempre e tenho que aproveitar o momento. Agora aprecio muitas coisas que antes não considerava. Algo começou a despertar uma motivação em mim", afirmou a tenista.

Ela afirmou ainda que o aprendizado sobre os problemas com a sua saúde mental foi importante para seu amadurecimento. "Temos médico para saúde física, mas quando falamos de saúde mental, não é tão bem recebido, por isso temos de aumentar a conscientização sobre isso", comentou.