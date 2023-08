Narrador pede demissão da Globo após 23 anos de emissora

"Obrigado aos Canais Globo por abrir as portas e proporcionar tamanha satisfação profissional a um jovem do interior de Pernambuco, que chegou com muitos sonhos e conseguiu realizar quase todos. Isso é só um detalhe. Vamos em frente! Sigamos firmes e fortes", escreveu.

Rembrandt Júnior ficou conhecido pela cobertura de campeonatos estaduais, envolvendo, principalmente, times pernambucanos. Também já trabalhou no Campeonato Carioca e comandou transmissões do SporTV e do Premiere. Na Globo, fez seis Copas do Mundo, entre 2002 e 2022. Recentemente, se dedicava a jogos da Série B do Campeonato Brasileiro.