Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Negócio milionário pode transformar Cristiano Ronaldo em dono de parte do Al-Nassr; entenda

Fundo saudita negocia venda de 70% do time a grupo liderado pela RedBird e prepara quitação de dívida milionária para viabilizar o acordo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 19:05

Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr
Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr Crédito: Al-Nassr/Divulgação

Cristiano Ronaldo pode deixar de ser apenas o principal astro do Al-Nassr para se tornar também um dos donos do clube. O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), atual proprietário do time de Riad, negocia a venda de 70% das ações a um grupo de investidores liderado pela RedBird Capital, empresa americana que controla o Milan. Pelo desenho em discussão, o atacante português ficaria com 20% do clube.

As informações foram publicadas nesta segunda-feira (19) pelo site norte-americano Semafor. Segundo a reportagem, a RedBird e seus parceiros pagariam cerca de 1 bilhão de riyals sauditas, aproximadamente 267 milhões de dólares, pela participação majoritária.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, ídolo do Real Madrid por Divulgação I Real Madrid CF
Cristiano Ronaldo renovou por Divulgação
Louis Saha e Cristiano Ronaldo atuaram juntos no Manchester United por Manchester United/Divulgação
Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr por Al-Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo será ausência do Al Nassr por Al Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo comprou novo jatinho por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo na Lapônia por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo comemora gol por Portugal durante jogo da Liga das Nações por Seleção de Portugal/Divulgação
Cristiano Ronaldo recebendo o prêmio da FPF por Divulgação / FPF
Cristiano Ronaldo entra e faz gol 901 contra a Escócia na Liga das Nações por Divulgação/Portugal
Cristiano Ronaldo por Reprodução
Cristiano Ronaldo por Shutterstock
Cristiano Ronaldo no Al-Nassr por AlNassr FC/Divulgação
Cristiano Ronaldo comemora golaço em vitória sobre o Al-Raed por Al-Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo em treino do Al-Nassr por Al-Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo pode voltar a jogar a Champions por Al-Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo lidera lista de jogadores com maior salário por Al-Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr por Al-Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador da partida por Divulgação/Al Nassr
Cristiano Ronaldo já marcou 123 gols por Portugal por Portugal/Divulgação
1 de 21
Cristiano Ronaldo, ídolo do Real Madrid por Divulgação I Real Madrid CF

Dívida no caminho

Antes de qualquer venda, o fundo saudita precisa resolver um problema: o Al-Nassr acumula dívidas de cerca de 800 milhões de riyals, o equivalente a 213 milhões de dólares. Para quitar o débito, o PIF tem recorrido a empresas do seu próprio portfólio, por meio de acordos de patrocínio, de acordo com o Semafor. A dívida chegou a ser apontada como um obstáculo ao negócio.

Negociação ainda no começo

Apesar do valor já ventilado, o acordo está longe de ser fechado. Representantes da RedBird se reuniram com o fundo saudita pelo menos duas vezes, mas uma fonte próxima ao PIF classificou o interesse do grupo como inicial e alertou que a negociação pode não avançar. RedBird e PIF não quiseram comentar o assunto, e nem o clube nem os representantes de Ronaldo se manifestaram até a publicação da reportagem americana.

Quem está no consórcio

As conversas não são novidade. Em setembro, o jornal português A Bola já havia revelado que um grupo de cinco investidores negociava a entrada no Al-Nassr: além de Cristiano Ronaldo e de Gerry Cardinale, CEO da RedBird, o consórcio incluiria Ibrahim Al-Muhaidib, ex-presidente do clube, Mohammed Al-Khuraiji, presidente da Saudi Media Company (SMC), e Sharaf Al-Hariri, da Hozon Holding. Na ocasião, a publicação informou que cada um se comprometeria com pelo menos 100 milhões de dólares.

Também naquele mês, a Asharq Business noticiou que Ronaldo estaria acionando uma cláusula de seu contrato que lhe dá prioridade na compra de 20% do clube, caso o Al-Nassr fosse aberto a investidores privados.

Leia mais

Imagem - Com Rebeca líder no salto, Brasil terá cinco chances de medalha no Mundial de ginástica

Com Rebeca líder no salto, Brasil terá cinco chances de medalha no Mundial de ginástica

Imagem - Com time na zona, técnico critica o próprio time depois de nova derrota: 'Jogador veio 9kg acima do peso'

Com time na zona, técnico critica o próprio time depois de nova derrota: 'Jogador veio 9kg acima do peso'

Imagem - Jogos de futebol hoje (19/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Jogos de futebol hoje (19/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Ronaldo já é investidor no futebol

A possível entrada no quadro societário do Al-Nassr não seria a primeira incursão de Cristiano Ronaldo como investidor no futebol. A CR7, empresa de investimentos do jogador, já detém 25% do Almería, clube da segunda divisão espanhola que também tem apoio da SMC.

Para a RedBird, o negócio teria um duplo atrativo: estreitar a relação com um dos atletas mais valiosos do mundo em termos comerciais e posicionar o grupo no centro da expansão esportiva saudita, que movimenta bilhões de dólares, mas vem passando por cortes de gastos do governo.

Clube 100% do fundo

Hoje, o PIF é o único dono do Al-Nassr. Em 2023, o fundo assumiu 75% dos quatro principais clubes do país (Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Ahli). Em agosto deste ano, o Ministério do Esporte começou a transferir os 25% restantes, que estavam com a fundação sem fins lucrativos do clube, deixando o caminho livre para a entrada de capital privado.

Atual campeão saudita, o Al-Nassr é a casa de Cristiano Ronaldo desde janeiro de 2023. Pelo clube, o português soma 151 jogos, 128 gols e 24 assistências.

Tags:

Cristiano Ronaldo

Mais recentes

Imagem - Com Rebeca líder no salto, Brasil terá cinco chances de medalha no Mundial de ginástica

Com Rebeca líder no salto, Brasil terá cinco chances de medalha no Mundial de ginástica
Imagem - Rogério Ceni detona atuação do Bahia contra o Flamengo: ‘Me sinto envergonhado’

Rogério Ceni detona atuação do Bahia contra o Flamengo: ‘Me sinto envergonhado’
Imagem - Fonte Nova tem acordo encaminhado com empresa de energia para naming rights do estádio

Fonte Nova tem acordo encaminhado com empresa de energia para naming rights do estádio