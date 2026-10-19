DE JOGADOR A DONO?

Negócio milionário pode transformar Cristiano Ronaldo em dono de parte do Al-Nassr; entenda

Fundo saudita negocia venda de 70% do time a grupo liderado pela RedBird e prepara quitação de dívida milionária para viabilizar o acordo

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 19:05

Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr Crédito: Al-Nassr/Divulgação

Cristiano Ronaldo pode deixar de ser apenas o principal astro do Al-Nassr para se tornar também um dos donos do clube. O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), atual proprietário do time de Riad, negocia a venda de 70% das ações a um grupo de investidores liderado pela RedBird Capital, empresa americana que controla o Milan. Pelo desenho em discussão, o atacante português ficaria com 20% do clube.

As informações foram publicadas nesta segunda-feira (19) pelo site norte-americano Semafor. Segundo a reportagem, a RedBird e seus parceiros pagariam cerca de 1 bilhão de riyals sauditas, aproximadamente 267 milhões de dólares, pela participação majoritária.

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Dívida no caminho

Antes de qualquer venda, o fundo saudita precisa resolver um problema: o Al-Nassr acumula dívidas de cerca de 800 milhões de riyals, o equivalente a 213 milhões de dólares. Para quitar o débito, o PIF tem recorrido a empresas do seu próprio portfólio, por meio de acordos de patrocínio, de acordo com o Semafor. A dívida chegou a ser apontada como um obstáculo ao negócio.

Negociação ainda no começo

Apesar do valor já ventilado, o acordo está longe de ser fechado. Representantes da RedBird se reuniram com o fundo saudita pelo menos duas vezes, mas uma fonte próxima ao PIF classificou o interesse do grupo como inicial e alertou que a negociação pode não avançar. RedBird e PIF não quiseram comentar o assunto, e nem o clube nem os representantes de Ronaldo se manifestaram até a publicação da reportagem americana.

Quem está no consórcio

As conversas não são novidade. Em setembro, o jornal português A Bola já havia revelado que um grupo de cinco investidores negociava a entrada no Al-Nassr: além de Cristiano Ronaldo e de Gerry Cardinale, CEO da RedBird, o consórcio incluiria Ibrahim Al-Muhaidib, ex-presidente do clube, Mohammed Al-Khuraiji, presidente da Saudi Media Company (SMC), e Sharaf Al-Hariri, da Hozon Holding. Na ocasião, a publicação informou que cada um se comprometeria com pelo menos 100 milhões de dólares.

Também naquele mês, a Asharq Business noticiou que Ronaldo estaria acionando uma cláusula de seu contrato que lhe dá prioridade na compra de 20% do clube, caso o Al-Nassr fosse aberto a investidores privados.

Ronaldo já é investidor no futebol

A possível entrada no quadro societário do Al-Nassr não seria a primeira incursão de Cristiano Ronaldo como investidor no futebol. A CR7, empresa de investimentos do jogador, já detém 25% do Almería, clube da segunda divisão espanhola que também tem apoio da SMC.

Para a RedBird, o negócio teria um duplo atrativo: estreitar a relação com um dos atletas mais valiosos do mundo em termos comerciais e posicionar o grupo no centro da expansão esportiva saudita, que movimenta bilhões de dólares, mas vem passando por cortes de gastos do governo.

Clube 100% do fundo

Hoje, o PIF é o único dono do Al-Nassr. Em 2023, o fundo assumiu 75% dos quatro principais clubes do país (Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Ahli). Em agosto deste ano, o Ministério do Esporte começou a transferir os 25% restantes, que estavam com a fundação sem fins lucrativos do clube, deixando o caminho livre para a entrada de capital privado.