AGOSTO LILÁS

'Nenhuma sozinha': Bahia faz ação para combater violência contra mulher, que cresce 28% em dias de jogo

Ação "Terceiro Tempo" reuniu 180 mulheres no estádio após partida para denunciar agressões domésticas; número remete ao Ligue 180

Carol Neves

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 14:22

Ação do Bahia foi realizada na Fonte Nova Crédito: Divulgação

Os dias de futebol ampliam os riscos de violência doméstica contra a mulher. É o que aponta a segunda edição do estudo "Futebol e Violência contra a Mulher", do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2026): ameaças aumentam 27,4% e lesões corporais, 28,8% em dias de jogos. A pesquisa não atribui ao esporte a causa da agressão, mas sim a exposição de ambientes domésticos já violentos.

Com base nesses dados, o Bahia, o Fundo de População da ONU (UNFPA) e a Propeg lançaram, no Agosto Lilás, a ação "Terceiro Tempo". No domingo (30), após a partida contra o Internacional, 180 mulheres permaneceram na Arena Fonte Nova - entre influenciadoras, torcedoras e colaboradoras do clube - com o letreiro: "Hoje, ficar no estádio é mais seguro do que em casa". O número faz alusão ao Ligue 180, canal de denúncia e orientação.

"O dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que o problema ultrapassa as arquibancadas e chega dentro de casa. Com o 3º Tempo, queremos fazer essa realidade impossível de ignorar, mas também levar essa conversa para dentro de um território majoritariamente masculino e falar diretamente com os homens, no espaço em que eles estão e se reconhecem", afirma Sabrina Mesquita, diretora de Criação da Propeg.

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O CEO do Bahia SAF, Raul Aguirre, defendeu que o clube tem responsabilidade de usar sua visibilidade para provocar reflexões sobre temas urgentes. Segundo ele, ao ocupar a arquibancada com 180 mulheres, o estádio se transformou em símbolo de conscientização e incentivo à denúncia, reforçando que nenhuma mulher deve enfrentar a violência sozinha. "Se o futebol tem o poder de reunir milhões de pessoas, ele também pode ser uma ferramenta para promover respeito, proteção e transformação social", acrescentou.

Para Florbela Fernandes, representante do UNFPA no Brasil, a parceria é essencial. "O Fundo de População da ONU atua para prevenir a violência baseada em gênero antes que ela aconteça, e isso passa necessariamente pelo trabalho com homens e meninos. Precisamos transformar normas sociais que naturalizam a violência e ampliar modelos de masculinidade baseados no respeito, no cuidado e na igualdade. Parcerias como esta mostram que essa agenda pode (e deve) ocupar diferentes espaços da sociedade."

O estudo aponta ainda que, entre jovens de 15 a 29 anos, os registros de ameaça e lesão corporal sobem 44% em dias de jogos.