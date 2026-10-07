JOGO GRANDE

Nestor projeta duelo do Bahia contra o Palmeiras: 'Muito bom para testar o nosso nível'

Meia do Bahia destaca dificuldade de enfrentar o vice-líder fora de casa e vê confronto como oportunidade para o Esquadrão mostrar sua força na briga pela Libertadores

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 17:32

Rodrigo Nestor em entrevista coletiva Crédito: Catarina Brandão/ECB

De olho em uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, o Bahia volta a campo depois da Data Fifa para encarar o Palmeiras, nesta quinta-feira (7), às 21h30, no Nubank Parque, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na 5ª colocação, com 46 pontos, o Esquadrão está somente dois pontos atrás do Fluminense, equipe que fecha o G-4, e, depois de perder na rodada passada para o Athletico-PR, quer voltar do período sem jogos vencendo, mesmo ciente das dificuldades de enfrentar o vice-líder do campeonato fora de casa.

“Como todo jogo no Brasileiro, é uma partida muito difícil, ainda mais fora de casa, contra uma das melhores equipes do Brasil e em um gramado um pouco diferente do nosso. Claro que esse jogo tem algo a mais. É contra uma grande equipe que está disputando as finais da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, então vai ser um grande jogo, muito bom para testar o nosso nível. Espero que a gente possa triunfar, mesmo jogando fora de casa”, projetou Rodrigo Nestor em entrevista coletiva na Cidade Tricolor nesta quarta-feira (7).

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Com a “super” Data Fifa, o Bahia ficou mais de duas semanas sem jogos e, com isso, teve tempo de sobra para trabalhar no CT Evaristo de Macedo. Na manhã desta quarta-feira (7), a equipe de Rogério realizou o 10º e último treino visando à partida. Embora alguns possam pensar que o longo período sem jogos pode fazer o time perder ritmo, ainda mais após ter engatado uma sequência de 11 jogos sem perder até ser derrotado pelo Athletico-PR na última partida antes da pausa, para Nestor, o período foi importante para que o time pudesse se preparar bem para encarar a equipe paulista.

“Acho que quanto maior o tempo que você tem para se preparar para uma partida gigante como essa, melhor. Acho que foi bom para todo mundo. Para quem vinha em uma sequência grande de jogos, foi possível descansar um pouco mais e se preparar ainda melhor fisicamente. Para quem precisava de ritmo de jogo e treino, também foi muito bom. Então, vejo essa parada como benéfica para a gente recarregar nossas energias e nos preparar para as grandes batalhas que estão por vir”, explicou o camisa 11 tricolor.

Contra o Verdão, Nestor deve ter mais uma chance no time titular. Com os constantes problemas físicos de Everton Ribeiro na temporada, o meia aproveitou as oportunidades que recebeu para se consolidar entre os titulares. Ele iniciou as últimas 12 partidas do time e já totaliza 19 titularidades na temporada, tendo disputado 33 jogos ao todo, com dois gols e seis assistências. Apesar de vir recebendo mais chances recentemente, ele descarta o rótulo de titular e reconhece o tamanho de Everton Ribeiro.