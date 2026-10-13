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Netflix vai transmitir todos os 104 jogos da Copa de 2030, mas só um público vai poder assistir; entenda

Plataforma terá todos os jogos do Mundial de 2030 em um mercado específico

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 15:30

Netflix vai transmitir jogos
Netflix vai transmitir jogos Crédito: Divulgação

A Copa do Mundo de 2030, que celebrará os cem anos do torneio, terá a Netflix como casa em dois países europeus. A empresa de streaming anunciou nesta terça-feira (13) a aquisição dos direitos exclusivos de transmissão da competição na Espanha e em Andorra, e exibirá todas as 104 partidas da edição. O público brasileiro, no entanto, fica de fora: o acordo vale apenas para esses dois territórios.

Com o negócio, a plataforma passa a cobrir de ponta a ponta um Mundial masculino em um dos países que vão sediar o evento. A edição comemorativa terá a maior parte dos jogos distribuída entre Espanha, Portugal e Marrocos. Argentina, Paraguai e Uruguai também entram no mapa, com uma partida especial cada, numa referência à primeira Copa, realizada no Uruguai em 1930. O valor pago pelos direitos não foi revelado.

Maiores artilheiros da história das Copas

Kylian Mbappé (França): 22 gols em duas edições, em atividade (2018, 2022 e 2026) por Reprodução/FIFA
Lionel Messi (Argentina): 21 gols em cinco edições, em atividade (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026)  por Reprodução/Asociación del Fútbol Argentino
Miroslav Klose (Alemanha): 16 gols em quatro edições (2002, 2006, 2010 e 2014) por Divulgação/Fifa
Ronaldo Fenômeno (Brasil):  15 gols em três edições (1998, 2002 e 2006) por Reprodução
Gerd Müller (Alemanha Ocidental): 14 gols em duas edições (1970 e 1974) por Reprodução/FIFA
Harry Kane (Inglaterra): 14 gols em três edições (2018, 2022 e 2026) por Reprodução/FIFA
Just Fontaine (França): 13 gols em uma única edição (1958) por Reprodução/FIFA
Pelé (Brasil): 12 gols em quatro edições (1958, 1962, 1966 e 1970) por Divulgação
Sándor Kocsis (Hungria): 11 gols em uma única edição (1954) por Reprodução/FIFA
Jürgen Klinsmann (Alemanha): 11 gols em três edições (1990, 1994 e 1998) por Reprodução/FIFA
Cristiano Ronaldo (Portugal): 11 gols em seis edições (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026) por Reprodução
Gary Lineker (Inglaterra): 10 gols em duas edições (1986 e 1990) por Reprodução/FIFA
Thomas Müller (Alemanha): 10 gols em quatro edições (2010, 2014, 2018 e 2022) por Reprodução/FIFA
Gabriel Batistuta (Argentina): 10 gols em três edições (1994, 1998 e 2002) por Reprodução/FIFA
Téofilo Cubillas (Peru): 10 gols em três edições (1970, 1978 e 1982) por Reprodução/FIFA
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Kylian Mbappé (França): 22 gols em duas edições, em atividade (2018, 2022 e 2026) por Reprodução/FIFA

Parte dos jogos será gratuita

Mesmo com a exclusividade, nem toda a Copa ficará restrita aos assinantes espanhóis. Pelo contrato, uma partida por dia de competição poderá ser vista sem custo. Além disso, um canal de TV aberta da Espanha vai receber um pacote com todos os jogos da seleção do país, as semifinais e a decisão. A Netflix ainda não informou qual emissora será a parceira nem como funcionará essa divisão.

A cobertura não se limitará aos 90 minutos. A empresa planeja atrações antes do início das partidas, durante os intervalos e depois do fim dos jogos, todas pensadas para o torcedor espanhol. Também estão previstos um programa de resumo em cada dia de disputa e produções especiais no período que antecede o torneio.

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Parceria já inclui o Mundial no Brasil

A relação entre Netflix e Fifa não começa agora. As duas já tinham acordo pelos direitos das Copas do Mundo femininas de 2027 e 2031 nos Estados Unidos e no Canadá. A primeira delas terá o Brasil como sede.

Em nota, Bela Bajaria, diretora de conteúdo da Netflix, ressaltou o poder de união do torneio: “Poucos eventos unem as pessoas como a Copa do Mundo”. Já o secretário-geral da Fifa, Mattias Grafström, enfatizou que a meta é tornar a competição mais acessível ao público.

Do documentário ao ao vivo

O anúncio marca mais um passo da Netflix no esporte em tempo real. Conhecida por séries sobre atletas e clubes, a plataforma vem ampliando a grade de transmissões ao vivo, que já inclui futebol americano, beisebol, boxe e MMA. Agora, soma ao portfólio a cobertura integral do maior torneio de seleções do futebol masculino em dois mercados da Europa.

Tags:

Copa do Mundo Netflix Espanha

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