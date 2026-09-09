FUTEBOL

'Neymanager': Após Arthur, Rodinei e Lima, Santos fecha com Cebolinha e negocia com Coutinho

Neymar atua nos bastidores das contratações do clube, que tenta reforçar o elenco

Carol Neves

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 12:30

Cebolinha já apareceu com camisa do Santos Crédito: Reprodução

Neymar ganhou o apelido de “Neymanager” pela participação nas movimentações do Santos no mercado. O atacante usou sua influência para ajudar a levar Everton Cebolinha à Vila Belmiro, e o jogador já chegou a São Paulo para fechar o negócio. Antes de assinar o contrato, ele já vestiu a camisa do alvinegro santista.

Aos 30 anos, Cebolinha foi liberado pelo Flamengo sem custo de transferência. O acordo prevê R$ 5 milhões em luvas, salário de R$ 1,4 milhão até o fim de dezembro e a opção de renovação por mais dois anos, caso clube e jogador tenham interesse.

O modelo é semelhante ao contrato assinado pelo volante Arthur. Ambos devem definir os próximos passos da carreira no fim da temporada, já que mantêm a expectativa de retornar ao futebol europeu no início de 2027.

Mansão milionária de Neymar Jr. em Santos 1 de 22

Rodinei e Lima também aceitaram as propostas do Santos com a perspectiva de atuar ao lado de Neymar. O clube ainda trabalha para ter Philippe Coutinho, antigo parceiro do camisa 10 na Seleção Brasileira desde as categorias de base.

Coutinho aceita a possibilidade de jogar no Santos, mas a falta de ritmo é um obstáculo. A última partida do meia foi em fevereiro, e o retorno a uma condição competitiva exigiria tempo.

Neymar comentou as especulações sobre as contratações em uma publicação nas redes sociais.

“😂😂😂 trouxe 2 ! Um já tem 20 gols que é o Gabigol, Arthur dispensa comentários na posição que exerce. Coutinho, meu sonho 😍 Quanto ao Gil cebola ou Cris Guedes não dá, salário deles é alto demais para o futebol brasileiro 😉”, escreveu, brincando ao incluir dois dos seus "parças", Gil Cebola e Cris Guedes, como caros demais.