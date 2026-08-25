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Aos 34 anos, Neymar aceita desafio inusitado de jornalista de 69 anos e provoca: 'Não vai fugir'

Fábio Sormani afirmou que conseguiria desarmar o camisa 10 em um espaço reduzido

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 08:32

Neymar e Sormani
Neymar e Sormani Crédito: Reprodução

O empate do Santos por 1 a 1 com o Mirassol, no último domingo (23), rendeu críticas ao time e também um desafio inusitado envolvendo Neymar. Após o resultado na Vila Belmiro, o jornalista Fábio Sormani afirmou que, mesmo aos 69 anos, conseguiria tomar a bola do camisa 10 durante uma disputa de dribles.

A provocação foi feita em um vídeo publicado por Sormani em seu canal no YouTube, no qual o jornalista analisou a atuação do Santos e criticou diversos jogadores. Neymar também foi alvo dos comentários.

Sormani, então, propôs um duelo ao atacante, com a condição de que a disputa fosse realizada em um espaço pequeno.

Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr.

Neymar e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Cela Lopes no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Davi Lucca no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Ana Castela no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Kaká no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Rafaella Santos no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Rafaella Santos no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Roberto Carlos no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Davi Lucca, Neymar, Bruna Biancardi, Mel e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Denilson abraça Neymar no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia reclama da internet do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Thiaguinho, Carol Peixinho e Claudia Leitte no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Nadine no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte canta no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Davi Lucca e Nadine no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Davi Lucca e Nadine no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar e Mel no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar Pai no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar Pai no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Mavie e Bruna Biancardi no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar Pai no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Davi Lucca no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi, Mel e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
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Neymar e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram

"Eu te desafio, você topa? Se topar a gente vai fazer um desafio. Não adianta pegar um campo, entendeu? Pega um espaço pequeno. Eu tomo a bola de você. Você tem cinco tentativas. Eu tomo a bola de você nas cinco tentativas", disse.

Neymar respondeu nesta segunda-feira (24), quando compartilhou um trecho da fala do jornalista nas redes sociais. O jogador aceitou a disputa e sugeriu que o desafio acontecesse no centro de treinamento do Santos.

"Tá aceito!! Aparece no CT e faz o tamanho que você quiser. Não vai fugir, hein", escreveu o atacante.

Sormani também reagiu ao convite. O jornalista disse que aceita participar, mas quer que Neymar vá até São Paulo para a realização do desafio.

"Topo o desafio, mas você vem para SP. É muito trampo ir pra Santos. Pegue o seu helicóptero e venha para cá. Eu moro na Granja Viana, você sabe onde fica", respondeu.

Neymar participou dos 90 minutos contra o Mirassol

O desafio surgiu depois de uma partida em que Neymar foi titular e permaneceu em campo durante os 90 minutos. O Santos saiu atrás no placar diante do Mirassol, com gol de Eduardo, mas conseguiu buscar o empate com Barreal.

Apesar de ter dado a assistência para o gol santista, Neymar teve atuação discreta na partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O empate manteve os dois clubes próximos da zona de rebaixamento. O Santos chegou aos 26 pontos e ocupa a 14ª colocação, apenas dois pontos à frente do Mirassol, que aparece na 17ª posição e abre o Z4.

Tags:

Neymar

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