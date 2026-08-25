1x1

Aos 34 anos, Neymar aceita desafio inusitado de jornalista de 69 anos e provoca: 'Não vai fugir'

Fábio Sormani afirmou que conseguiria desarmar o camisa 10 em um espaço reduzido

Carol Neves

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 08:32

Neymar e Sormani Crédito: Reprodução

O empate do Santos por 1 a 1 com o Mirassol, no último domingo (23), rendeu críticas ao time e também um desafio inusitado envolvendo Neymar. Após o resultado na Vila Belmiro, o jornalista Fábio Sormani afirmou que, mesmo aos 69 anos, conseguiria tomar a bola do camisa 10 durante uma disputa de dribles.

A provocação foi feita em um vídeo publicado por Sormani em seu canal no YouTube, no qual o jornalista analisou a atuação do Santos e criticou diversos jogadores. Neymar também foi alvo dos comentários.

Sormani, então, propôs um duelo ao atacante, com a condição de que a disputa fosse realizada em um espaço pequeno.

Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. 1 de 46

"Eu te desafio, você topa? Se topar a gente vai fazer um desafio. Não adianta pegar um campo, entendeu? Pega um espaço pequeno. Eu tomo a bola de você. Você tem cinco tentativas. Eu tomo a bola de você nas cinco tentativas", disse.

Neymar respondeu nesta segunda-feira (24), quando compartilhou um trecho da fala do jornalista nas redes sociais. O jogador aceitou a disputa e sugeriu que o desafio acontecesse no centro de treinamento do Santos.

"Tá aceito!! Aparece no CT e faz o tamanho que você quiser. Não vai fugir, hein", escreveu o atacante.

Sormani também reagiu ao convite. O jornalista disse que aceita participar, mas quer que Neymar vá até São Paulo para a realização do desafio.

"Topo o desafio, mas você vem para SP. É muito trampo ir pra Santos. Pegue o seu helicóptero e venha para cá. Eu moro na Granja Viana, você sabe onde fica", respondeu.

Neymar participou dos 90 minutos contra o Mirassol

O desafio surgiu depois de uma partida em que Neymar foi titular e permaneceu em campo durante os 90 minutos. O Santos saiu atrás no placar diante do Mirassol, com gol de Eduardo, mas conseguiu buscar o empate com Barreal.

Apesar de ter dado a assistência para o gol santista, Neymar teve atuação discreta na partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.