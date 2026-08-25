Aos 34 anos, Neymar aceita desafio inusitado de jornalista de 69 anos e provoca: 'Não vai fugir'

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Carol Neves
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 08:32
O empate do Santos por 1 a 1 com o Mirassol, no último domingo (23), rendeu críticas ao time e também um desafio inusitado envolvendo Neymar. Após o resultado na Vila Belmiro, o jornalista Fábio Sormani afirmou que, mesmo aos 69 anos, conseguiria tomar a bola do camisa 10 durante uma disputa de dribles.
A provocação foi feita em um vídeo publicado por Sormani em seu canal no YouTube, no qual o jornalista analisou a atuação do Santos e criticou diversos jogadores. Neymar também foi alvo dos comentários.
Sormani, então, propôs um duelo ao atacante, com a condição de que a disputa fosse realizada em um espaço pequeno.
Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr.
"Eu te desafio, você topa? Se topar a gente vai fazer um desafio. Não adianta pegar um campo, entendeu? Pega um espaço pequeno. Eu tomo a bola de você. Você tem cinco tentativas. Eu tomo a bola de você nas cinco tentativas", disse.
Neymar respondeu nesta segunda-feira (24), quando compartilhou um trecho da fala do jornalista nas redes sociais. O jogador aceitou a disputa e sugeriu que o desafio acontecesse no centro de treinamento do Santos.
"Tá aceito!! Aparece no CT e faz o tamanho que você quiser. Não vai fugir, hein", escreveu o atacante.
Sormani também reagiu ao convite. O jornalista disse que aceita participar, mas quer que Neymar vá até São Paulo para a realização do desafio.
"Topo o desafio, mas você vem para SP. É muito trampo ir pra Santos. Pegue o seu helicóptero e venha para cá. Eu moro na Granja Viana, você sabe onde fica", respondeu.
Neymar participou dos 90 minutos contra o Mirassol
O desafio surgiu depois de uma partida em que Neymar foi titular e permaneceu em campo durante os 90 minutos. O Santos saiu atrás no placar diante do Mirassol, com gol de Eduardo, mas conseguiu buscar o empate com Barreal.
Apesar de ter dado a assistência para o gol santista, Neymar teve atuação discreta na partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O empate manteve os dois clubes próximos da zona de rebaixamento. O Santos chegou aos 26 pontos e ocupa a 14ª colocação, apenas dois pontos à frente do Mirassol, que aparece na 17ª posição e abre o Z4.