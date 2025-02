REFORMAS

Neymar afirma que CT Rei Pelé não mudou desde sua ida para o Barcelona; saiba quais mudanças serão feitas

As instalações do Santos passarão por reformas neste ano, motivadas pela chegada de Neymar

Marina Branco

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 11:14

CT Rei Pelé Crédito: Divulgação I Santos

A chegada de Neymar mudou sentimento, visibilidade, jogo e muito mais dentro do Santos, e as alterações começaram a atingir até mesmo a estrutura do clube. Desde o começo da gestão do presidente Marcelo Teixeira, o CT Rei Pelé já vinha recebendo algumas reformas, que serão intensificadas a partir de agora. >

A ideia é fazer mudanças nos quartos e nas instalações de concentração, modernizando o CT. Ao chegar, Neymar teria conversado sobre a diretoria sobre melhorias na infraestrutura do Peixe, afirmando que o local de treinos estava do mesmo jeito da última passagem do jogador pelo clube, antes de ir para o Barcelona em 2013.>

Motivadas por essa conversa, as mudanças nos quartos, armários e banheiros do local receberam uma atenção maior. Inicialmente, o objetivo era fazer as reformas em janeiro, durante a pré-temporada santista nos Estados Unidos, mas a viagem do elenco foi cancelada. Com isso, só foram alterados as camas e lençóis, que agora são de melhor qualidade e têm o tamanho adequado para atletas mais altos, como o zagueiro Gil. >

Outras mudanças feitas a tempo foram a revitalização da área de convivência, que agora conta com mesa de sinuca e videogame, além de ter uma nova pintura e restauração no jardim. A Santos TV também foi retirada da área do hotel, e passou a funcionar na área de imprensa. >