Neymar alfineta Campeonato Francês: 'Não sei se é melhor que o Saudita...'

De volta à Seleção Brasileira após a eliminação na Copa do Mundo do Catar, Neymar defendeu sua opção de deixar o Paris Saint-Germain para jogar no Al Hilal, da Arábia Saudita. O camisa 10 destacou a ida massiva de craques à liga do Oriente Médio na última janela de transferências - e, de quebra, ainda cutucou o Campeonato Francês.



"Eu te garanto que o futebol de lá é o mesmo. A bola é redonda, tem gol... Acho que, pelos nomes que foram para a liga saudita hoje... Não sei, não, se não é melhor que o Campeonato Francês, viu?", disse, rindo, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (7).