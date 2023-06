Neymar 'copiou' apelido da afilhada para nome da filha

Paulo Henrique Ganso e Neymar posam com Maria Victória, a Mavie. Crédito: Reprodução

Neymar e Bruna Biancardi anunciaram nesta semana que a primeira filha do casal se chamará Mavie. A origem do nome é incerta, e pode ter surgido da expressão francesa "ma vie", que significa "minha vida". Apesar de ser um nome incomum, o astro do Paris Saint-Germain já conhecia uma Mavie antes: sua própria afilhada.



Ex-companheiro de Neymar no Santos, Paulo Henrique Ganso escolheu o camisa 10 do Brasil para ser o padrinho de sua primogênita, Maria Victória Lopes Lima. Com 11 anos recém completados, a menina se identifica como "Mavie" nas redes sociais. O apelido dá até o nome de sua loja online de bijuterias, "Shop Mavie".

Em seu perfil no Instagram, além de divulgar sua marca, Mavie diz ser 'futura estilista', além de 'a Gansinha do Papaizão' e 'a fashionista da mamãe'.

Maria Victória nasceu no dia 22 de junho de 2012, exatamente um ano depois de Ganso e Neymar conquistarem a Libertadores com o Santos. A menina é fruto do namoro do meia - hoje no Fluminense - com Victória Lopes de Almeida. Hoje, ele é casado com Giovanna Costi e tem outros dois filhos, Henrico e Stella.