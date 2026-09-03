TRETA PÓS-ELIMINAÇÃO

Neymar detona gramado da Vila Belmiro após lesão e é ironizado pelo Palmeiras

Atacante criticou as condições do campo após deixar jogo contra o Palmeiras com dores na coxa direita

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 18:21

Neymar em ação contra o Palmeiras pela Copa do Brasil Crédito: Raul Baretta/Santos

A eliminação do Santos para o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (3). Um dia após o empate por 0x0 na Vila Belmiro, Neymar criticou as condições do gramado do estádio e afirmou que o campo estava “cheio de buraco”. A declaração do atacante provocou uma resposta do Palmeiras, que aproveitou as redes sociais para ironizar o jogador e defender o gramado sintético do Nubank Parque.

Neymar deixou o clássico no intervalo depois de sentir a coxa direita na reta final do primeiro tempo. O atacante havia sido titular no duelo decisivo, mas não conseguiu ajudar o Santos a reverter a desvantagem construída pelo Palmeiras no primeiro confronto, com uma vitória de 3x0.

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Após a eliminação, Neymar publicou um story no Instagram em que fez críticas ao estado do gramado da Vila Belmiro. O camisa 10 também mencionou o procedimento de descompactação realizado no campo antes da partida.

Neymar critica gramado da Vila Belmiro Crédito: Reprodução/Redes sociais

“Queria dar os parabéns ao nosso responsável do campo da Vila Belmiro… ontem foi o pior gramado que a Vila já teve, cheio de buraco porque fizeram descompactação 1 dia antes do jogo. INACREDITÁVEL!!!”, escreveu o atacante.

Na publicação, Neymar ainda afirmou que o Santos precisou enfrentar o Palmeiras e as condições do campo. O jogador também relacionou o estado do gramado aos atletas que sofreram lesões durante a partida.

A reclamação repercutiu rapidamente e recebeu uma resposta do Palmeiras. O clube utilizou suas redes sociais para fazer uma provocação ao atacante, reproduzindo o tom adotado por Neymar ao elogiar os responsáveis pelo gramado do Nubank Parque.

Palmeiras ironiza Neymar e Santos em publicação sobre gramado Crédito: Reprodução/redes sociais

“Queremos dar os parabéns aos responsáveis pelo campo do Nubank Parque... Não importa o dia, o gramado está sempre perfeito e sem buracos, porque é cuidado diariamente”, publicou o Palmeiras.

O clube alviverde continuou a provocação ao destacar a regularidade do seu gramado e associá-la à segurança dos jogadores durante as partidas.

“PODE ACREDITAR!!! Além de oferecermos um bom campo para o adversário, nossos atletas se sentem mais seguros pois, nas corridas, o piso está sempre regular. Não é à toa que o Palmeiras é o clube da Série A com menor número de lesões nos últimos cinco anos... PARABÉNS, VIU? ÓTIMO TRABALHO!”, completou.

O Palmeiras ainda respondeu diretamente à publicação de Neymar no Instagram. Nos comentários, o clube deixou uma última provocação aos responsáveis pelo campo da Vila Belmiro: “A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim.”