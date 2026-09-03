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Neymar detona gramado da Vila Belmiro após lesão e é ironizado pelo Palmeiras

Atacante criticou as condições do campo após deixar jogo contra o Palmeiras com dores na coxa direita

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 18:21

Neymar em ação contra o Palmeiras pela Copa do Brasil
Neymar em ação contra o Palmeiras pela Copa do Brasil Crédito: Raul Baretta/Santos

A eliminação do Santos para o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (3). Um dia após o empate por 0x0 na Vila Belmiro, Neymar criticou as condições do gramado do estádio e afirmou que o campo estava “cheio de buraco”. A declaração do atacante provocou uma resposta do Palmeiras, que aproveitou as redes sociais para ironizar o jogador e defender o gramado sintético do Nubank Parque.

Neymar deixou o clássico no intervalo depois de sentir a coxa direita na reta final do primeiro tempo. O atacante havia sido titular no duelo decisivo, mas não conseguiu ajudar o Santos a reverter a desvantagem construída pelo Palmeiras no primeiro confronto, com uma vitória de 3x0.

Veja qual é a contratação mais cara de cada clube da Série A

Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo
Cruzeiro: Gerson (do Zenit-RUS) - R$ 187 milhões, em 2026 por Thaís Magalhães/Cruzeiro
Palmeiras: Vitor Roque (do Barcelona-ESP) - R$ 154 milhões, em 2025 por Reprodução/Instagram
Botafogo: Danilo (do Nottingham Forest-ING) - R$ 143 milhões, em 2025 por Vitor Silva/Botafogo
Bahia: Luciano Rodríguez (do Liverpool-URU) - R$ 65 milhões, em 2024 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Santos: Benjamín Rollheiser (do Benfica-POR) - R$ 65 milhões, em 2025 por Raul Barreta/Santos
Corinthians: Carlos Tévez (do Boca Juniors-ARG) - R$ 60,5 milhões, em 2005 por Divulgação/Corinthians
Atlético-MG: Júnior Santos (do Botafogo) - R$ 44,1 milhões, em 2025 por Pedro Souza / Atlético
Grêmio: Tetê (do Panathinaikos-GRE) - R$ 40 milhões, em 2026 por Lucas Uebel / Grêmio
Fluminense: Agustín Canobbio (do Athletico-PR) - R$ 37 milhões, em 2025 por Marcelo Gonçalves/Fluminense
Internacional: Nico López (da Udinese-ITA) - R$ 36 milhões, em 2016 por Ricardo Duarte / Inter
RB Bragantino: Bruno Praxedes (do Internacional) - R$ 36,9 milhões, em 2021 por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
São Paulo: Giuliano Galoppo (do Banfield-ARG) - R$ 32 milhões, em 2022 por Miguel Schincariol / São Paulo FC
Vasco: João Victor (do Benfica-POR) - R$ 32 milhões, em 2023 por Leandro Amorim/Vasco
Athletico-PR: Kevin Viveros (do Atlético Nacional-COL) - R$ 27,5 milhões, em 2025 por Duda Matoso/athletico.com.br
Coritiba: Breno Lopes (do Fortaleza) - R$ 15 milhões, em 2026 por JP Pacheco/Coritiba
Remo: Leonel Picco (do Platense-ARG) - R$ 9 milhões, em 2026 por Reprodução
Vitória: Baralhas (do Atlético-GO) - R$ 8 milhões, em 2026 por Victor Ferreira/EC Vitória
Mirassol: Willian Machado (do Ceará) - R$ 8 milhões, em 2026 por Pedro Zacchi/Agência Mirassol
Chapecoense: Elias (do Juventude) - R$ 1 milhão, em 2018 por Sirli Freitas/Chapecoense
1 de 20
Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo

Após a eliminação, Neymar publicou um story no Instagram em que fez críticas ao estado do gramado da Vila Belmiro. O camisa 10 também mencionou o procedimento de descompactação realizado no campo antes da partida.

Neymar critica gramado da Vila Belmiro Crédito: Reprodução/Redes sociais

“Queria dar os parabéns ao nosso responsável do campo da Vila Belmiro… ontem foi o pior gramado que a Vila já teve, cheio de buraco porque fizeram descompactação 1 dia antes do jogo. INACREDITÁVEL!!!”, escreveu o atacante.

Na publicação, Neymar ainda afirmou que o Santos precisou enfrentar o Palmeiras e as condições do campo. O jogador também relacionou o estado do gramado aos atletas que sofreram lesões durante a partida.

A reclamação repercutiu rapidamente e recebeu uma resposta do Palmeiras. O clube utilizou suas redes sociais para fazer uma provocação ao atacante, reproduzindo o tom adotado por Neymar ao elogiar os responsáveis pelo gramado do Nubank Parque.

Palmeiras ironiza Neymar e Santos em publicação sobre gramado Crédito: Reprodução/redes sociais 

“Queremos dar os parabéns aos responsáveis pelo campo do Nubank Parque... Não importa o dia, o gramado está sempre perfeito e sem buracos, porque é cuidado diariamente”, publicou o Palmeiras.

O clube alviverde continuou a provocação ao destacar a regularidade do seu gramado e associá-la à segurança dos jogadores durante as partidas.

“PODE ACREDITAR!!! Além de oferecermos um bom campo para o adversário, nossos atletas se sentem mais seguros pois, nas corridas, o piso está sempre regular. Não é à toa que o Palmeiras é o clube da Série A com menor número de lesões nos últimos cinco anos... PARABÉNS, VIU? ÓTIMO TRABALHO!”, completou.

O Palmeiras ainda respondeu diretamente à publicação de Neymar no Instagram. Nos comentários, o clube deixou uma última provocação aos responsáveis pelo campo da Vila Belmiro: “A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim.”

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Vale lembrar que Neymar recorrentemente faz críticas aos gramados sintéticos e nem mesmo participou do jogo de ida entre Santos e Palmeiras pelas quartas da Copa do Brasil, embora tenha afirmado que sua ausência não tenha sido por conta do terreno de jogo.

Tags:

Neymar Palmeiras Santos Copa do Brasil

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