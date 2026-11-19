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Metrópoles
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 08:34
Após a vitória do Santos por 1 x 0 sobre o Coritiba no Estádio Couto Pereira, Neymar discutiu com um torcedor do Coxa nesta quarta-feira (18/11). Dentro do gramado, ele proferiu xingamentos ao adepto que estava nas arquibancadas da praça esportiva.
“Não fode! Tu vai pra B (2ª divisão), seu otário. Chupa! Vocês têm que me respeitar, me respeita, time pequeno do caralho“, falou Neymar ao torcedor do Coritiba.
Neymar e o pai