BRIGA

Neymar discute com torcedor do Coritiba após vitória: "Vai para B, otário"

O Santos derrotou o Coritiba fora de casa com um gol anotado por Gabigol nos acréscimos

Metrópoles

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 08:34

Neymar é intimado pela Justiça e tem 15 dias para se manifestar sobre vazamento de dados fiscais Crédito: Shutterstock

Após a vitória do Santos por 1 x 0 sobre o Coritiba no Estádio Couto Pereira, Neymar discutiu com um torcedor do Coxa nesta quarta-feira (18/11). Dentro do gramado, ele proferiu xingamentos ao adepto que estava nas arquibancadas da praça esportiva.

“Não fode! Tu vai pra B (2ª divisão), seu otário. Chupa! Vocês têm que me respeitar, me respeita, time pequeno do caralho“, falou Neymar ao torcedor do Coritiba.