Neymar diz ainda sonhar com a Copa do Mundo e se compara a Zico

Neymar ainda não desistiu de conquistar uma Copa do Mundo. O camisa 10 cogitou deixar a Seleção Brasileira, logo depois da eliminação para a Croácia no Catar, mas voltou atrás e admitiu que esse ainda é o maior sonho. Por outro lado, mostrou estar com os pés no chão, ciente das dificuldades. E fez uma comparação com Zico, maior ídolo da história do Flamengo, que encerrou sua carreira sem o título pela Amarelinha.



"Eu espero que um dia possa conquistar meu maior sonho que é a Copa do Mundo, mas às vezes isso não acontece. A gente tem um cara no Brasil que é um ídolo máximo, um dos maiores nomes da história do país, que é o Zico, e ele não tem uma Copa do Mundo. Isso não justifica a qualidade e o dom que ele teve, isso cabe da mesma forma comigo", afirmou Neymar, em reportagem que vai ao ar no próximo domingo (3).