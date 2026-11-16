DISPUTA

Neymar é intimado pela Justiça e tem 15 dias para se manifestar sobre vazamento de dados fiscais

AGU tenta reverter indenizações concedidas ao jogador e aos pais dele após divulgação de informações protegidas pela Receita Federal

Esther Morais

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 07:29

Neymar é intimado pela Justiça e tem 15 dias para se manifestar sobre vazamento de dados fiscais Crédito: Shutterstock

O jogador Neymar foi intimado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) a se manifestar sobre o vazamento de informações fiscais que estavam sob responsabilidade da Receita Federal. Ele, os pais e empresas da família têm prazo de 15 dias para responder ao pedido apresentado pela Advocacia-Geral da União (AGU), que tenta reverter as indenizações concedidas pelo caso.

A intimação foi determinada em despacho assinado no dia 3 de novembro pelo desembargador federal Rafael Ângelo Slomp. Ele assumiu a relatoria do processo durante a ausência do desembargador titular, Pablo Zuniga Dourado. A manifestação da União foi apresentada em dezembro de 2019.

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O caso começou após a divulgação na internet de dados fiscais do jogador. Em novembro de 2016, a 14ª Vara Federal do Distrito Federal condenou a União a pagar R$ 80 mil a Neymar por danos à imagem e R$ 50 mil a cada um dos pais dele, Neymar da Silva e Nadine Gonçalves. A decisão também determinou o pagamento de indenização por prejuízos patrimoniais à empresa responsável pela exploração dos direitos de imagem do atleta.

A AGU recorreu da condenação e, em dezembro de 2019, apresentou informações de uma investigação sobre a origem do vazamento. O órgão argumentou que os elementos reunidos colocavam em dúvida a responsabilidade da Receita Federal pela divulgação indevida dos documentos.

Entre os pontos apresentados pela União está a informação de que um advogado teria acessado os documentos fiscais antes de parte do conteúdo chegar à imprensa. A AGU utiliza esse argumento para tentar afastar a responsabilidade do governo federal e, consequentemente, cancelar as indenizações concedidas ao jogador e aos familiares.

Na manifestação, o órgão também afirmou que os servidores envolvidos na fiscalização adotaram medidas para proteger as informações de Neymar. Uma delas teria sido o uso de uma sigla diferente para identificar o jogador nos documentos fiscais.