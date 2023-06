Neymar é multado em nova vistoria por fazer lago artificial em casa

A Secretaroa de Meio Ambiente de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, informou que esteve mais uma vez na casa de Neymar, neste sábado (24). Os fiscais foram verificar se o embargo emitido na quinta-feira (22), por crime ambiental, havia sido cumprido.



De acordo com o órgão, o jogador promoveu desmatamento, quebra de rochas e desvio de um rio para a construção de um lago artificial.



Os fiscais identificaram que houve movimentações na área interditada, o que caracteriza novas infrações ambientais e rompimento do embargo. O atleta foi novamente multado.