ÍDOLO

Neymar é recebido por multidão de torcedores em Salvador antes de jogo contra o Vitória

Atacante do Santos cumprimentou torcedores que aguardavam a chegada da delegação na capital baiana

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 14:28

Neymar é recebido por torcedores em hotel de Salvador antes de jogo contra o Vitória Crédito: Reprodução

O atacante Neymar Jr. desembarcou em Salvador neste sábado (28) com a delegação do Santos para a partida contra o Vitória, válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (29). Dezenas de torcedores foram até o hotel onde a equipe está hospedada para acompanhar a chegada do ídolo.

Nas imagens registradas, os fãs aparecem aglomerados à espera do jogador. Em um dos momentos, uma torcedora tenta furar o bloqueio para se aproximar do craque, mas é contida pelos seguranças.

Neymar 1 de 11

Neymar cumprimentou os torcedores que estavam do lado de fora do hotel, abraçou crianças e tirou fotos. Outros fãs aguardavam a passagem do jogador com cartazes.