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Elaine Sanoli
Publicado em 29 de novembro de 2026 às 14:28
O atacante Neymar Jr. desembarcou em Salvador neste sábado (28) com a delegação do Santos para a partida contra o Vitória, válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (29). Dezenas de torcedores foram até o hotel onde a equipe está hospedada para acompanhar a chegada do ídolo.
Nas imagens registradas, os fãs aparecem aglomerados à espera do jogador. Em um dos momentos, uma torcedora tenta furar o bloqueio para se aproximar do craque, mas é contida pelos seguranças.
Neymar
Neymar cumprimentou os torcedores que estavam do lado de fora do hotel, abraçou crianças e tirou fotos. Outros fãs aguardavam a passagem do jogador com cartazes.
A partida será disputada às 16h deste domingo, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão.