ENTENDA

Neymar faz acordo para receber R$ 80 milhões do Santos; pagamento pode durar até 2033

Clube pretende pagar cerca de R$ 1 milhão por mês ao camisa 10 por dívida de direitos de imagem; futuro do jogador para 2027 segue indefinido

Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 21:15

Neymar com a camisa do Santos Crédito: Raul Baretta/Santos

Neymar e Santos chegaram a um acordo para o pagamento de uma dívida milionária referente a direitos de imagem. O valor atualmente reconhecido pelo clube é de cerca de R$ 80 milhões e deverá ser quitado em parcelas que podem se estender por quase sete anos.

A dívida era próxima de R$ 91 milhões, mas o Santos pagou R$ 11 milhões ao jogador no mês passado. Agora, o planejamento é desembolsar aproximadamente R$ 1 milhão por mês até que o restante seja quitado.

Por dentro do novo iate de Neymar Jr., avaliado em R$ 120 milhões 1 de 22

Mantido esse ritmo, os pagamentos devem terminar apenas em 2033. Existe, no entanto, a possibilidade de o clube antecipar parcelas ao longo do período. O formato atual foi definido como uma maneira de cumprir o compromisso sem aumentar os problemas de caixa do Santos.

Futuro de Neymar no Santos segue indefinido

Apesar do acordo financeiro, a permanência de Neymar no Santos em 2027 ainda não está definida. O contrato do camisa 10 termina no fim deste ano e, neste momento, não há conversas em andamento para uma renovação.

O cenário esportivo também é delicado. O Santos ocupa a 14ª colocação no Campeonato Brasileiro e está apenas dois pontos à frente do Mirassol, que abre a zona de rebaixamento. Na Copa do Brasil, o time perdeu por 3 a 0 para o Palmeiras no jogo de ida das quartas de final.