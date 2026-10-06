ESPORTE

Neymar homenageia Messi antes do adeus à Argentina: 'Foi uma honra fazer história ao seu lado'

Craque argentino se despediu da seleção nesta terça-feira (6)

Estadão

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 23:04

Neymar e Messi Crédito: Getty Images/PSG/Divulgação

Neymar e Lionel Messi dividiram o campo com as camisas do Barcelona e Paris Saint-Germain, construindo uma grande história juntos, principalmente no clube espanhol. E, nesta terça-feira (6), o craque argentino viveu um momento especial em sua carreira, fazendo sua despedida da seleção argentina. Assim, o atacante brasileiro postou uma homenagem ao amigo em suas redes sociais.

Em publicação, o jogador do Santos postou fotos de momentos com Messi, desejando que ele possa aproveitar sua última partida pela seleção. Além disso, afirmou que o mundo do futebol agradece ao argentino e que foi uma honra ter jogado ao lado do camisa 10 argentino.

"Não é só a Argentina que te agradece, o mundo agradece por tudo que fez ao futebol. Obrigado por me fazer amar ainda mais o futebol, foi uma honra ter jogado contra você e mais ainda fazer história ao seu lado", escreveu.

Neymar se tornou parceiro de Messi em sua passagem pelo Barcelona, onde juntos conquistaram a Supercopa da Espanha, o Campeonato Espanhol (2x), a Copa do Rei (3x), a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes. Juntos, formaram o famoso trio MSN, que também contava com o atacante uruguaio Suárez.

Porém, em 2017, o trio se desfez, com o brasileiro acertando sua ida ao PSG. No clube francês, Ney e o argentino voltaram a se encontrar em 2021, com a ida do astro da Argentina para a capital francesa. Segundo o Transfermarkt, Neymar e Messi dividiram o campo, como parceiros de clubes, em 206 jogos.

VEJA A MENSAGEM COMPLETA:

Quem ama futebol te aproveitou ao longo desses anos...

Hoje é seu último jogo com a camisa da tua seleção, do teu país, e eu espero que você curta cada segundo, que todas as homenagens hoje te façam feliz.

Não é só a Argentina que te agradece, o mundo agradece por tudo que fez ao futebol. Obrigado por me fazer amar ainda mais o futebol, foi uma honra ter jogado contra você e mais ainda fazer história ao seu lado.