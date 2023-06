Neymar 'insiste' em voltar ao Barcelona e aceita salário menor

O Paris Saint-Germain está aberto a negociar Neymar na próxima janela de transferências europeia. O atacante, por sua vez, parece já ter definido para onde gostaria de ir. Segundo o jornal espanhol Sport, o brasileiro quer voltar ao Barcelona e, inclusive, estaria 'insistindo' para que o retorno acontecesse.



De acordo com o veículo, Neymar tenta se reaproximar do Barça usando o empresário Pini Zahavi. O israelense teve papel fundamental na transferência do jogador para o PSG, em 2017, e é muito próximo de Joan Laporta, presidente do clube catalão.