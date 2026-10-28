CAMPEONATO BRASILEIRO

Neymar pega 2 jogos de suspensão por gesto em discussão contra jogador do Bahia

Atacante do Santos foi punido pelo STJD por cobrir a boca durante discussão com Rodrigo Nestor; decisão ainda cabe recurso e pode ampliar o número de partidas de gancho



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 12:31

Neymar e Nestor Crédito: Reprodução

A discussão entre Neymar e Rodrigo Nestor, durante o empate por 1 a 1 entre Santos e Bahia, terminou com uma punição de dois jogos de suspensão para o camisa 10 santista. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) tomou a decisão nesta quarta-feira (28), por considerar que o atacante violou o protocolo conhecido como "Lei Vini Jr.", que prevê medidas contra a ocultação de falas em campo. A decisão é de primeira instância e cabe recurso.

O episódio ocorreu no sábado (24), na partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neymar recebeu cartão vermelho direto após cobrir a boca com a mão durante uma discussão com Nestor, jogador do Bahia.

A suspensão determinada pelo STJD se soma às consequências dos cartões recebidos na partida. Como foi expulso, Neymar já teria de cumprir um jogo de suspensão automática. Além disso, recebeu cartão amarelo antes da confusão e estava pendurado. Com isso, poderá ficar fora das próximas três partidas do Santos: contra Palmeiras, Red Bull Bragantino e Coritiba.

Por que Neymar foi punido?

A Segunda Comissão Disciplinar do STJD entendeu que cobrir a boca durante uma discussão com um adversário viola o item 7 do Protocolo Vini Jr., previsto no Código Disciplinar da Fifa. Neymar foi denunciado com base no artigo 191, inciso II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata do descumprimento de determinações da entidade esportiva à qual o clube está vinculado.

O relator do caso, Delmiro Campos, vice-presidente da Comissão, afirmou que a punição não depende do conteúdo da conversa, mas do gesto de esconder a fala.

"O que se pune é o ato de ocultar a fala, que viola a transparência da disputa, a ética desportiva", declarou. Ele fixou a pena em duas partidas de suspensão, por considerar que a infração não foi de baixa gravidade.