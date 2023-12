Neymar promove torneio de poker em casa e fatura R$ 144 mil

Afastado do futebol por conta de uma lesão, o atacante Neymar tem aproveitado o tempo para se aventurar no poker. No último fim de semana, o atacante promoveu um torneio com amigos em sua casa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O jogador do Al-Hilal ficou em sexto lugar do US$ 5.200 Titans Event, evento mais caro do PokerStars, e faturou US$ 29.313 (R$ 144 mil) em premiação.



Nas redes sociais, Neymar e amigos divulgaram fotos do evento. Um dos jogadores de poker mais famosos do país e mentor do jogador, André Akkari foi o campeão.