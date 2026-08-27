Neymar reclama de especialista baiano após leitura labial: 'Muita coisa errada'

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Carol Neves
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 10:41
Neymar respondeu ao especialista baiano em leitura labial Velloso após a publicação de um vídeo sobre uma conversa do jogador com a árbitra Edina Alves durante o empate entre Santos e Mirassol, no último domingo (23).
O conteúdo, publicado por Velloso na terça-feira (25), repercutiu nas redes sociais. Na análise, o especialista afirmou ter identificado falas de Neymar dirigidas à árbitra e interpretou um trecho como: "Você é horrorosa! Ó, eu estou falando na boa com você. Tu é muito ruim". Segundo a leitura apresentada no vídeo, o jogador também teria proferido xingamentos contra Edina.
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Neymar contestou a análise diretamente em uma publicação de Velloso. "Então faz 100% correto... porque muita coisa que você acha que eu falei, tá errado", escreveu o atacante.
O especialista respondeu que a leitura labial "não é uma ciência exata" e que "há margem de erro", ressalvas que, segundo ele, já estavam indicadas nas legendas do vídeo.
Na sequência, Velloso questionou Neymar sobre a análise mais recente: "Mas me fala aí: no último vídeo, a leitura labial está errada?".
Neymar não respondeu à pergunta. O comentário do jogador também não aparece nas publicações mais recentes do perfil de Velloso. A interação foi divulgada pelo especialista em um print compartilhado nos stories.
Repercussão do vídeo
A análise gerou reação entre torcedores do Santos, que saíram em defesa de Neymar nas redes sociais. Velloso afirmou ter recebido ataques de fãs do jogador após a publicação.
Depois da repercussão,ele fez uma nova postagem para mostrar que já havia realizado anteriormente leituras labiais consideradas positivas sobre Neymar.
O episódio aconteceu após o empate entre Santos e Mirassol, partida que também gerou críticas ao atacante. Após o jogo, Neymar chegou a ser desafiado pelo jornalista Fábio Sormani para um duelo um contra um.