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Neymar reclama de especialista baiano após leitura labial: 'Muita coisa errada'

Especialista analisou conversa do jogador com a árbitra Edina Alves durante Santos x Mirassol e recebeu resposta direta do craque

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 10:41

Neymar ficou na bronca com leitura labial
Neymar ficou na bronca com leitura labial Crédito: Reprodução

Neymar respondeu ao especialista baiano em leitura labial Velloso após a publicação de um vídeo sobre uma conversa do jogador com a árbitra Edina Alves durante o empate entre Santos e Mirassol, no último domingo (23).

O conteúdo, publicado por Velloso na terça-feira (25), repercutiu nas redes sociais. Na análise, o especialista afirmou ter identificado falas de Neymar dirigidas à árbitra e interpretou um trecho como: "Você é horrorosa! Ó, eu estou falando na boa com você. Tu é muito ruim". Segundo a leitura apresentada no vídeo, o jogador também teria proferido xingamentos contra Edina.

Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr.

Neymar e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Cela Lopes no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Davi Lucca no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Ana Castela no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Kaká no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Rafaella Santos no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Rafaella Santos no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Roberto Carlos no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Davi Lucca, Neymar, Bruna Biancardi, Mel e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Denilson abraça Neymar no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia reclama da internet do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Thiaguinho, Carol Peixinho e Claudia Leitte no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Nadine no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte canta no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Davi Lucca e Nadine no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Davi Lucca e Nadine no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar e Mel no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar Pai no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar Pai no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Mavie e Bruna Biancardi no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar Pai no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Davi Lucca no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi, Mel e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Neymar e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
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Neymar e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram

Neymar contestou a análise diretamente em uma publicação de Velloso. "Então faz 100% correto... porque muita coisa que você acha que eu falei, tá errado", escreveu o atacante.

O especialista respondeu que a leitura labial "não é uma ciência exata" e que "há margem de erro", ressalvas que, segundo ele, já estavam indicadas nas legendas do vídeo.

Na sequência, Velloso questionou Neymar sobre a análise mais recente: "Mas me fala aí: no último vídeo, a leitura labial está errada?".

Neymar não respondeu à pergunta. O comentário do jogador também não aparece nas publicações mais recentes do perfil de Velloso. A interação foi divulgada pelo especialista em um print compartilhado nos stories.

Repercussão do vídeo

A análise gerou reação entre torcedores do Santos, que saíram em defesa de Neymar nas redes sociais. Velloso afirmou ter recebido ataques de fãs do jogador após a publicação.

Depois da repercussão,ele fez uma nova postagem para mostrar que já havia realizado anteriormente leituras labiais consideradas positivas sobre Neymar.

O episódio aconteceu após o empate entre Santos e Mirassol, partida que também gerou críticas ao atacante. Após o jogo, Neymar chegou a ser desafiado pelo jornalista Fábio Sormani para um duelo um contra um.

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