ANSIEDADE

Neymar revela ansiedade por volta ao Al-Hilal: 'Na próxima temporada vamos nos divertir muito'

Contratação mais cara da história do clube árabe, atacante se recupera de lesão

Estadão

Publicado em 22 de maio de 2024 às 18:16

Neymar fez apenas cinco jogos com a camisa do Al-Hilal Crédito: Al-Hilal/Divulgação

Contratação mais cara da história do Al-Hilal, Neymar pouco jogou na conquista do título saudita por causa da grave lesão no ligamento cruzado do joelho. Após cirurgia, o brasileiro retomou os treinos no clube nos últimos dias e não esconde a ansiedade por voltar a jogar. O camisa 10 deve ser liberado entre setembro e outubro para defender as cores da equipe.

Neymar recebeu recepção de gala no retorno para a Arábia Saudita e quer retribuir todo o carinho que vem recebendo dos torcedores, do técnico Jorge Jesus e dos companheiros, que fazem temporada incrível e jogam nesta quinta-feira diante do Al-Taee já com o 19º troféu da liga conquistado por antecedência.

"Estou muito feliz, obviamente. Ganhar títulos é sempre bom. O melhor teria sido estar no campo, mas estou muito feliz pelos meus companheiros de equipe", afirmou o brasileiro, que estará no esta´Dio acompanhando a partida.

"Estou bem, me sentindo bem, e ansioso para voltar ao campo. Os fãs são incríveis. Infelizmente, não pude lhes dar a felicidade que merecem, mas você pode ter certeza de que na próxima temporada vamos nos divertir muito", disse, confiante em brilhar nos gramados árabes.

E a expectativa de Neymar reflete nos companheiros, que também querem tê-lo em campo. "Será realmente importante (a volta). Neymar é um jogador muito importante para nós. Eu o chamo de mágico porque ele tem tanta magia nos pés. Quando ele toca na bola, é incrível", elogia o zagueiro Koulibaly.

"Estamos esperando ele estar apto a jogar e nos fazer e os torcedores felizes. Além disso, jogar com alguém desse nível só pode aumentar nosso próprio nível e nos tornar melhores. Neymar é realmente importante para nós, e espero que no próximo ano ele jogue toda a temporada e que possamos ganhar alguns troféus com ele", completou o defensor.