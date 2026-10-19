Neymar ri de vídeo que debocha de manifestante em ato por Marielle Franco e é detonado nas redes

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Pedro Carreiro
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 19:50
Neymar virou alvo de uma enxurrada de críticas nas redes sociais. O atacante do Santos reagiu com um emoji de risada a um vídeo que ridicularizava uma estudante durante um ato em frente à PUC-Rio, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. No momento em que foi filmada, a jovem participava do coro “Marielle presente”, em homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018.
O vídeo foi publicado no Instagram na quinta-feira (15) pelo vereador carioca Rafael Satiê, recém-eleito deputado federal pelo PL. A gravação mostra a manifestante de braço erguido e congela a imagem nas axilas dela, que não estavam depiladas. Na legenda, o parlamentar escreveu: “Marielle presente, Prestobarba ausente”.
Dois dias depois, Neymar deixou um emoji de risada nos comentários da publicação. A reação ficou entre as mais destacadas do post, com mais de 41 mil curtidas e centenas de respostas. Uma captura de tela do comentário passou a circular nas redes, e muitos internautas acusaram o jogador de debochar não só da manifestante, mas também da memória de Marielle.
Entre as vozes que criticaram o jogador está a deputada federal eleita Anielle Franco (PT), ex-ministra da Igualdade Racial e irmã de Marielle. Nas redes sociais, ela afirmou que a vereadora dedicou a vida à defesa dos direitos humanos e considerou lamentável que alguém com a visibilidade de Neymar tratasse com deboche uma publicação ligada à morte de uma mulher negra assassinada por causa de suas convicções. “Marielle segue presente, e ninguém vai apagar seu legado”, escreveu.