REPERCUSSÃO

Neymar ri de vídeo que debocha de manifestante em ato por Marielle Franco e é detonado nas redes

Atacante reagiu com risada a vídeo publicado por deputado eleito do PL que ironizava pelos nas axilas de estudante

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 19:50

Neymar com a camisa do Santos Crédito: Raul Baretta/Santos

Neymar virou alvo de uma enxurrada de críticas nas redes sociais. O atacante do Santos reagiu com um emoji de risada a um vídeo que ridicularizava uma estudante durante um ato em frente à PUC-Rio, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. No momento em que foi filmada, a jovem participava do coro “Marielle presente”, em homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018.

O vídeo foi publicado no Instagram na quinta-feira (15) pelo vereador carioca Rafael Satiê, recém-eleito deputado federal pelo PL. A gravação mostra a manifestante de braço erguido e congela a imagem nas axilas dela, que não estavam depiladas. Na legenda, o parlamentar escreveu: “Marielle presente, Prestobarba ausente”.

Dois dias depois, Neymar deixou um emoji de risada nos comentários da publicação. A reação ficou entre as mais destacadas do post, com mais de 41 mil curtidas e centenas de respostas. Uma captura de tela do comentário passou a circular nas redes, e muitos internautas acusaram o jogador de debochar não só da manifestante, mas também da memória de Marielle.

O cara se sente a vontade para fazer piada com uma vereadora morta a tiros pq atrapalhava o andamento da milícia no Rio de Janeiro. Esse é o tal maior ídolo do futebol brasileiro. Vai morrer sem copa, sem bola de ouro e sem joelho. — Mariana (@marirdf_) October 18, 2026

@centralreality Ô Neymar, se esse comentário é seu, parabéns, moleque! Conseguiu provar que dá pra ganhar milhões com os pés e não ter um pingo de grandeza nas atitudes. Marielle virou símbolo de luta. Já você, pelo visto, ainda confunde falta de caráter com senso de humor. Que papelão! — Barbie Subversiva ?⭐️❤️ (@docinhuamargo) October 18, 2026

O cristão Neymar, que diz que é 100% Jesus, debochando da morte de Marielle Franco, que foi fuzilada com quatro tiros na cabeça. Só mostra o quanto esse cara é um grande de mau caráter. — Julio Freiress (@JFreiress_) October 18, 2026

Anielle Franco reage

Entre as vozes que criticaram o jogador está a deputada federal eleita Anielle Franco (PT), ex-ministra da Igualdade Racial e irmã de Marielle. Nas redes sociais, ela afirmou que a vereadora dedicou a vida à defesa dos direitos humanos e considerou lamentável que alguém com a visibilidade de Neymar tratasse com deboche uma publicação ligada à morte de uma mulher negra assassinada por causa de suas convicções. “Marielle segue presente, e ninguém vai apagar seu legado”, escreveu.