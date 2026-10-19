Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Neymar ri de vídeo que debocha de manifestante em ato por Marielle Franco e é detonado nas redes

Atacante reagiu com risada a vídeo publicado por deputado eleito do PL que ironizava pelos nas axilas de estudante

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 19:50

Neymar com a camisa do Santos
Neymar com a camisa do Santos Crédito: Raul Baretta/Santos

Neymar virou alvo de uma enxurrada de críticas nas redes sociais. O atacante do Santos reagiu com um emoji de risada a um vídeo que ridicularizava uma estudante durante um ato em frente à PUC-Rio, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. No momento em que foi filmada, a jovem participava do coro “Marielle presente”, em homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018.

O vídeo foi publicado no Instagram na quinta-feira (15) pelo vereador carioca Rafael Satiê, recém-eleito deputado federal pelo PL. A gravação mostra a manifestante de braço erguido e congela a imagem nas axilas dela, que não estavam depiladas. Na legenda, o parlamentar escreveu: “Marielle presente, Prestobarba ausente”.

Dois dias depois, Neymar deixou um emoji de risada nos comentários da publicação. A reação ficou entre as mais destacadas do post, com mais de 41 mil curtidas e centenas de respostas. Uma captura de tela do comentário passou a circular nas redes, e muitos internautas acusaram o jogador de debochar não só da manifestante, mas também da memória de Marielle.

Anielle Franco reage

Entre as vozes que criticaram o jogador está a deputada federal eleita Anielle Franco (PT), ex-ministra da Igualdade Racial e irmã de Marielle. Nas redes sociais, ela afirmou que a vereadora dedicou a vida à defesa dos direitos humanos e considerou lamentável que alguém com a visibilidade de Neymar tratasse com deboche uma publicação ligada à morte de uma mulher negra assassinada por causa de suas convicções. “Marielle segue presente, e ninguém vai apagar seu legado”, escreveu.

Tags:

Neymar Marielle Franco

Mais recentes

Imagem - Pentacampeões mundiais compram clube recém-promovido à Série B e prometem investir até R$ 454 milhões

Pentacampeões mundiais compram clube recém-promovido à Série B e prometem investir até R$ 454 milhões
Imagem - Fonte Nova ganha novo nome após fim de contrato com a Casa de Apostas; saiba qual

Fonte Nova ganha novo nome após fim de contrato com a Casa de Apostas; saiba qual
Imagem - Negócio milionário pode transformar Cristiano Ronaldo em dono de parte do Al-Nassr; entenda

Negócio milionário pode transformar Cristiano Ronaldo em dono de parte do Al-Nassr; entenda