LUTO

Neymar se despede de torcedora do Santos que morreu aos 39 anos após luta contra o câncer: 'Torça aí de cima'

Comissária de bordo e influenciadora, Naty Potira recebeu homenagens do jogador e do clube

Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 07:52

Neymar lamentou morte de Naty Potira Crédito: Reprodução

Neymar lamentou neste sábado (26) a morte de Natalia Potira, conhecida como Naty Potira. A comissária de bordo e influenciadora digital tinha 39 anos e enfrentava um câncer metastático. “Descanse em paz!!! Torça por nós aí de cima”, escreveu o jogador nas redes sociais.

Torcedora apaixonada do Santos, Naty já havia recebido uma camisa de Neymar e tido uma vitória da equipe dedicada a ela pelo atacante. Três dias antes da morte, o clube pediu orações e mensagens positivas para a influenciadora. A confirmação do falecimento também veio pelas redes sociais do Santos, que destacou o carinho da torcida por ela.

Naty Potira 1 de 5

Naty descobriu um câncer de colo do útero em exames de rotina, em 2023. Cerca de um ano depois, anunciou que estava curada, mas precisou voltar ao tratamento ainda em 2024, quando foi identificada uma metástase.