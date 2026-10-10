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Neymar se estranha com Lucas Paquetá, e leitura labial revela bate-boca e bronca de árbitro

Jogadores se desentenderam durante empate entre Santos e Flamengo, e leitura labial revelou discussão envolvendo os ex-companheiros de Seleção Brasileira

Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 12:22

Neymar se estranhou com Paquetá Crédito: Reprodução

Neymar e Lucas Paquetá protagonizaram uma discussão acalorada durante o empate por 2 a 2 entre Santos e Flamengo, na quinta-feira (8), na Vila Belmiro. Os jogadores, que já dividiram o campo pela Seleção Brasileira, trocaram reclamações após uma entrada mais forte do meio-campista rubro-negro. O desentendimento também provocou uma intervenção do árbitro Anderson Daronco.

A confusão começou quando Paquetá, autor do segundo gol do Flamengo, disputou uma bola com Neymar. Incomodado com o lance, o camisa 10 santista partiu para tirar satisfações com o adversário, que recebeu cartão amarelo.

Imagens da discussão ganharam repercussão nas redes sociais depois que o influenciador Velloso publicou uma interpretação da conversa por meio de leitura labial. O conteúdo mostra Neymar irritado com a jogada e Paquetá tentando explicar que não teve intenção de atingir o antigo companheiro de Seleção.

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"Pra quê isso?", teria questionado Neymar, segundo a interpretação divulgada pelo influenciador.

Paquetá respondeu que não havia cometido uma falta intencional. "Eu nem encostei nele, pô", teria afirmado o jogador do Flamengo.

A explicação, porém, não foi suficiente para acalmar o atacante santista. Ainda conforme a leitura labial, Neymar elevou o tom e disparou: "Quer me f\*der, c\*ralho?".

O desentendimento aconteceu quando o Flamengo vencia a partida por 2 a 0. Irritado com a situação, Neymar voltou a reclamar da postura do adversário.

"Ah, vai tomar no c\*. Pra quê, c\*ralho? 2 a 0", teria dito o camisa 10.

Paquetá tentou encerrar a discussão e insistiu que estava apenas disputando a bola. "Eu fui pegar a bola. Cê sabe que não fiz por mal, né?! Pô, tem que tentar", argumentou, de acordo com a interpretação das imagens.

Diante da troca de reclamações, Anderson Daronco interveio para separar os atletas e controlar os ânimos. O árbitro também chamou a atenção dos demais jogadores, cobrando que deixassem as discussões de lado e voltassem a se concentrar na partida.

O confronto terminou empatado em 2 a 2, com Neymar marcando os dois gols do Santos e Paquetá anotando o segundo do Flamengo. Apesar da amizade construída nos tempos de Seleção Brasileira, os jogadores viveram um momento de tensão como adversários no Campeonato Brasileiro.