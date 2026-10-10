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Neymar se estranha com Lucas Paquetá, e leitura labial revela bate-boca e bronca de árbitro

Jogadores se desentenderam durante empate entre Santos e Flamengo, e leitura labial revelou discussão envolvendo os ex-companheiros de Seleção Brasileira

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 12:22

Neymar se estranhou com Paquetá
Neymar se estranhou com Paquetá Crédito: Reprodução

Neymar e Lucas Paquetá protagonizaram uma discussão acalorada durante o empate por 2 a 2 entre Santos e Flamengo, na quinta-feira (8), na Vila Belmiro. Os jogadores, que já dividiram o campo pela Seleção Brasileira, trocaram reclamações após uma entrada mais forte do meio-campista rubro-negro. O desentendimento também provocou uma intervenção do árbitro Anderson Daronco.

A confusão começou quando Paquetá, autor do segundo gol do Flamengo, disputou uma bola com Neymar. Incomodado com o lance, o camisa 10 santista partiu para tirar satisfações com o adversário, que recebeu cartão amarelo.

Imagens da discussão ganharam repercussão nas redes sociais depois que o influenciador Velloso publicou uma interpretação da conversa por meio de leitura labial. O conteúdo mostra Neymar irritado com a jogada e Paquetá tentando explicar que não teve intenção de atingir o antigo companheiro de Seleção.

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"Pra quê isso?", teria questionado Neymar, segundo a interpretação divulgada pelo influenciador.

Paquetá respondeu que não havia cometido uma falta intencional. "Eu nem encostei nele, pô", teria afirmado o jogador do Flamengo.

A explicação, porém, não foi suficiente para acalmar o atacante santista. Ainda conforme a leitura labial, Neymar elevou o tom e disparou: "Quer me f\*der, c\*ralho?".

O desentendimento aconteceu quando o Flamengo vencia a partida por 2 a 0. Irritado com a situação, Neymar voltou a reclamar da postura do adversário.

"Ah, vai tomar no c\*. Pra quê, c\*ralho? 2 a 0", teria dito o camisa 10.

Paquetá tentou encerrar a discussão e insistiu que estava apenas disputando a bola. "Eu fui pegar a bola. Cê sabe que não fiz por mal, né?! Pô, tem que tentar", argumentou, de acordo com a interpretação das imagens.

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Diante da troca de reclamações, Anderson Daronco interveio para separar os atletas e controlar os ânimos. O árbitro também chamou a atenção dos demais jogadores, cobrando que deixassem as discussões de lado e voltassem a se concentrar na partida.

O confronto terminou empatado em 2 a 2, com Neymar marcando os dois gols do Santos e Paquetá anotando o segundo do Flamengo. Apesar da amizade construída nos tempos de Seleção Brasileira, os jogadores viveram um momento de tensão como adversários no Campeonato Brasileiro.

As falas atribuídas aos atletas foram identificadas por leitura labial publicada nas redes sociais, sem confirmação direta dos envolvidos.

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