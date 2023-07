Neymar se reapresenta ao PSG, mas condição física preocupa

Fora dos gramados desde fevereiro, Neymar retornou aos treinamentos do Paris Saint-Germain nesta segunda-feira, mas a condição física do atacante preocupa o clube. Nos bastidores, o tempo de recuperação da lesão no tornozelo é motivo de alerta e o jogador pode não estar disponível no início da temporada 2023/2024.



De acordo com o jornal francês L'Équipe, o brasileiro ainda não está 100% recuperado da cirurgia que realizou no início do ano e deve esperar novas avaliações antes de ser liberado para treinar com bola. Ele não entra em campo desde 19 de fevereiro, quando sofreu a lesão durante a vitória por 4 a 3 sobre o Lille. Por isso, desfalcou o PSG em momentos importantes, como a eliminação para o Bayern de Munique nas oitavas de final da Liga dos Campeões.