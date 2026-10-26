PUNIÇÃO À VISTA

Neymar será denunciado no STJD após expulsão contra o Bahia e pode pegar até seis jogos de gancho

Camisa 10 do Santos foi punido pela Lei Vini Jr. após discussão com Rodrigo Nestor na Vila Belmiro

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 17:11

Neymar foi expulso por conta da Lei Vini Jr após discussão com Rodrigo Nestor Crédito: Reprodução/Premiere

Neymar será denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa da confusão com o meia Rodrigo Nestor, do Bahia, no empate em 1x1 do último sábado (24), na Vila Belmiro. O julgamento deve acontecer entre quinta (29) e sexta-feira (30). A informação foi divulgada pela ESPN.

A Procuradoria do STJD analisa as imagens da expulsão e a súmula do árbitro Sávio Pereira Sampaio para definir o enquadramento. O caminho mais provável é o artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que pune conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva com suspensão de uma a seis partidas. Outra possibilidade avaliada é o artigo 191, por descumprimento de norma, que prevê apenas multa de R$ 100 a R$ 1 mil.

O camisa 10 já vai cumprir dois jogos de suspensão automática. Ele está fora do clássico contra o Palmeiras, na quarta-feira (28), por ter recebido o terceiro cartão amarelo antes do vermelho, e também da partida contra o RB BRagantino, na segunda-feira (2), pela expulsão. Se a pena do tribunal passar de dois jogos, as partidas extras serão somadas, o que pode tirar o atacante de toda a reta final do Brasileirão.

Provocações desde o primeiro tempo

O desentendimento entre Neymar e Nestor começou cedo. Por volta dos 31 minutos, depois de uma dividida na linha de fundo, o santista arremessou a bola contra o peito do tricolor, dando início a uma confusão em campo e levou cartão amarelo.

Ainda na etapa inicial, o atacante reclamou de uma falta de Marcos Victor na origem do gol de Luciano Juba e acabou discutindo com Rogério Ceni. No bate-boca, empurrou o técnico do Bahia, sem receber nova punição.

Na saída para o intervalo, Nestor falou à transmissão do Premiere e não escondeu a irritação. Disse que Neymar “foi muito desrespeitoso em relação a mim e à camisa do Bahia”. O meia preferiu não revelar o conteúdo das ofensas, alegando que havia muitas crianças assistindo.

RAPAZ! ??? Rodrigo Nestor sobre a briga com o Neymar: “Eu fui muito bem educado pela minha mãe e pelo meu pai… Eu acho que ele é um ídolo pra todos como jogador, mas hoje ele falhou, falhou como PESSOA” O jogador do Bahia deu a entender que o Neymar menosprezou ele e o clube baiano. https://t.co/7wNFj6xK9A — DataFut (@DataFutebol) October 25, 2026

Mão na boca, VAR e vermelho direto

O episódio decisivo veio antes do reinício da partida, quando os times já estavam em campo para o segundo tempo. Neymar e Nestor voltaram a discutir, e o santista cobriu a boca com a mão ao falar com o adversário.

O meia tricolor chamou a atenção da arbitragem, o VAR recomendou a revisão e Sávio Pereira Sampaio aplicou o cartão vermelho direto com base no protocolo da Lei Vini Jr. A norma, criada para combater o racismo nos estádios, proíbe que atletas cubram a boca ao se dirigirem a adversários.

Neymar é expulso por falar com Rodrigo Nestor com a mão na boca. #futebol #santos #bahia #brasileirao #Neymar https://t.co/9N1vRN3nNm — ge (@geglobo) October 25, 2026

Depois da expulsão, nova tentativa de confronto

A reação de Neymar ao cartão é o principal ponto da denúncia do STJD. Segundo a súmula, logo após ser expulso, o atacante “correu em direção ao banco de reservas da equipe visitante para confrontar seu adversário”. O árbitro acrescentou que o camisa 10 acabou “precisando ser contido por seus companheiros”.

Ao deixar o gramado, Neymar deu sua versão ao amigo e influenciador Pedro Lopes. “A gente estava brincando, um dando risada do outro”, afirmou.

Neymar falando sobre a expulsão. Ainda falou que ainda vai pegar o Nestor. https://t.co/NrlchWOVUV — njdeprê - marlon (@njdmarlon) October 25, 2026

Bahia deixa escapar vitória com um a mais

Mesmo com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, o Bahia não conseguiu segurar o resultado. O goleiro Ronaldo fez defesas importantes, mas, aos 48 minutos, o zagueiro Luan Peres empatou de cabeça, após cobrança de escanteio de Rollheiser.

Ceni elogia, mas faz alerta

Na entrevista coletiva após o jogo, Rogério Ceni lamentou os pontos perdidos, criticou as condições do gramado e comentou a polêmica. Antes de tudo, rasgou elogios ao rival. “É o jogador mais talentoso dessa geração”, disse.

Sobre o empurrão que levou, o treinador minimizou: “Ele se pôs à frente, me deu um empurrão, mas são coisas do jogo”. Já sobre o episódio com Nestor, mandou um recado ao santista: “É algo que ele tem que se policiar”.

Rogério Ceni, técnico do Bahia: "(Neymar) é um cara que é um espelho pra muita gente, por isso talvez deva ter cuidado com todas as ações". #futebol #bahia #santos #brasileirao https://t.co/cnccjOF2Ws — ge (@geglobo) October 25, 2026

Neymar acusa, Nestor rebate

Ainda na noite de sábado, Neymar publicou uma série de vídeos no Instagram. Pediu desculpas à torcida do Santos, mas partiu para o ataque. “O que o Nestor fez comigo hoje é muito sério”, afirmou. O atacante admitiu que os dois trocaram xingamentos e disse que isso faz parte do futebol. No entanto, acusou o tricolor de usar uma lei antirracista para obter vantagem em campo e chamou o meia de “safado”.

Nestor manteve a postura e voltou a criticar o camisa 10 após o apito final. “É um ídolo como jogador, mas falhou como pessoa”, declarou.

? AGORA | Neymar se pronuncia após expulsão e detona Rodrigo Nestor, do Bahia: "Não sou muito de falar sobre o que acontece no jogo, mas o que o Nestor fez comigo é muito sério. Sério porque é uma lei criada contra o racismo, e ele quis se beneficiar." "Estou muito triste, porque ele foi muito SAFADO. Muito safado, de verdade." "Ele disse na entrevista que não podia falar o que eu falei, porque tem criança assistindo... Mano, ele SIMULOU. Eu joguei a bola na cintura dele e ele meteu a mão na cara. Ele quer dar exemplo de quê? Falou de educação... Irmão, eu também tenho educação. E outra coisa: eu sou HOMEM." "O que você fez não se faz. E quem criou essa lei aí, cuidado. Porque pode existir SAFADEZA e acontecer o que aconteceu comigo." "Fiz merd*, né? Dei oportunidade de um IDIOTA aparecer. Valeu, Nestor, eu vou dormir de cabeça tranquila. Tu, com a tua SAFADEZA, tu não vai, não. Tu não vai, não!" ? Divulgação — Planeta do Futebol ? (@futebol_info) October 25, 2026

Clube sai em defesa do meia

No domingo (25), o Bahia publicou nota oficial em apoio ao atleta. No texto, o clube afirma que “lamenta e repudia as agressões verbais sofridas pelo nosso atleta Nestor”. Sem citar Neymar pelo nome, a nota cobra que “figuras de grande alcance público reconheçam a responsabilidade que acompanha suas palavras”. O Tricolor encerra o comunicado dizendo que “seguirá defendendo o respeito, a responsabilidade e a dignidade” dos profissionais do futebol.