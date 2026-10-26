Neymar será denunciado no STJD após expulsão contra o Bahia e pode pegar até seis jogos de gancho

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Pedro Carreiro
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 17:11
Neymar será denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa da confusão com o meia Rodrigo Nestor, do Bahia, no empate em 1x1 do último sábado (24), na Vila Belmiro. O julgamento deve acontecer entre quinta (29) e sexta-feira (30). A informação foi divulgada pela ESPN.
A Procuradoria do STJD analisa as imagens da expulsão e a súmula do árbitro Sávio Pereira Sampaio para definir o enquadramento. O caminho mais provável é o artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que pune conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva com suspensão de uma a seis partidas. Outra possibilidade avaliada é o artigo 191, por descumprimento de norma, que prevê apenas multa de R$ 100 a R$ 1 mil.
O camisa 10 já vai cumprir dois jogos de suspensão automática. Ele está fora do clássico contra o Palmeiras, na quarta-feira (28), por ter recebido o terceiro cartão amarelo antes do vermelho, e também da partida contra o RB BRagantino, na segunda-feira (2), pela expulsão. Se a pena do tribunal passar de dois jogos, as partidas extras serão somadas, o que pode tirar o atacante de toda a reta final do Brasileirão.
O desentendimento entre Neymar e Nestor começou cedo. Por volta dos 31 minutos, depois de uma dividida na linha de fundo, o santista arremessou a bola contra o peito do tricolor, dando início a uma confusão em campo e levou cartão amarelo.
Ainda na etapa inicial, o atacante reclamou de uma falta de Marcos Victor na origem do gol de Luciano Juba e acabou discutindo com Rogério Ceni. No bate-boca, empurrou o técnico do Bahia, sem receber nova punição.
Na saída para o intervalo, Nestor falou à transmissão do Premiere e não escondeu a irritação. Disse que Neymar “foi muito desrespeitoso em relação a mim e à camisa do Bahia”. O meia preferiu não revelar o conteúdo das ofensas, alegando que havia muitas crianças assistindo.
O episódio decisivo veio antes do reinício da partida, quando os times já estavam em campo para o segundo tempo. Neymar e Nestor voltaram a discutir, e o santista cobriu a boca com a mão ao falar com o adversário.
O meia tricolor chamou a atenção da arbitragem, o VAR recomendou a revisão e Sávio Pereira Sampaio aplicou o cartão vermelho direto com base no protocolo da Lei Vini Jr. A norma, criada para combater o racismo nos estádios, proíbe que atletas cubram a boca ao se dirigirem a adversários.
A reação de Neymar ao cartão é o principal ponto da denúncia do STJD. Segundo a súmula, logo após ser expulso, o atacante “correu em direção ao banco de reservas da equipe visitante para confrontar seu adversário”. O árbitro acrescentou que o camisa 10 acabou “precisando ser contido por seus companheiros”.
Ao deixar o gramado, Neymar deu sua versão ao amigo e influenciador Pedro Lopes. “A gente estava brincando, um dando risada do outro”, afirmou.
Mesmo com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, o Bahia não conseguiu segurar o resultado. O goleiro Ronaldo fez defesas importantes, mas, aos 48 minutos, o zagueiro Luan Peres empatou de cabeça, após cobrança de escanteio de Rollheiser.
Na entrevista coletiva após o jogo, Rogério Ceni lamentou os pontos perdidos, criticou as condições do gramado e comentou a polêmica. Antes de tudo, rasgou elogios ao rival. “É o jogador mais talentoso dessa geração”, disse.
Sobre o empurrão que levou, o treinador minimizou: “Ele se pôs à frente, me deu um empurrão, mas são coisas do jogo”. Já sobre o episódio com Nestor, mandou um recado ao santista: “É algo que ele tem que se policiar”.
Ainda na noite de sábado, Neymar publicou uma série de vídeos no Instagram. Pediu desculpas à torcida do Santos, mas partiu para o ataque. “O que o Nestor fez comigo hoje é muito sério”, afirmou. O atacante admitiu que os dois trocaram xingamentos e disse que isso faz parte do futebol. No entanto, acusou o tricolor de usar uma lei antirracista para obter vantagem em campo e chamou o meia de “safado”.
Nestor manteve a postura e voltou a criticar o camisa 10 após o apito final. “É um ídolo como jogador, mas falhou como pessoa”, declarou.
No domingo (25), o Bahia publicou nota oficial em apoio ao atleta. No texto, o clube afirma que “lamenta e repudia as agressões verbais sofridas pelo nosso atleta Nestor”. Sem citar Neymar pelo nome, a nota cobra que “figuras de grande alcance público reconheçam a responsabilidade que acompanha suas palavras”. O Tricolor encerra o comunicado dizendo que “seguirá defendendo o respeito, a responsabilidade e a dignidade” dos profissionais do futebol.