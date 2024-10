MAIS VALIOSOS

Neymar só fica atrás de CR7 e Messi em lista de jogadores mais ricos do ano mesmo sem jogar

Em 2024, o brasileiro acumulou US$ 110 milhões (R$ 623,7 milhões), sendo que US$ 30 milhões (R$ 170 milhões) vieram de acordos fora de campo

Estadão

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 13:43

Neymar é um dos jogadores mais valiosos e bem pagos do mundo Crédito: Reprodução/Instagram

Neymar completa nesta quinta-feira um ano sem entrar em campo em uma partida oficial após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e machucar dois meniscos. O brasileiro continua a recuperação no Al-Hilal para sua reestreia e ficou fora das últimas convocações de Dorival Júnior para a seleção brasileira. Mesmo assim, o camisa 10 ainda é um dos jogadores mais valiosos e bem pagos do mundo.

Segundo levantamento da Forbes, Neymar fica atrás somente de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi na lista de atletas mais bem pagos do mundo. Em 2024, o brasileiro acumulou US$ 110 milhões (R$ 623,7 milhões), sendo que US$ 30 milhões (R$ 170 milhões) vieram de acordos fora de campo, como contratos de patrocínio e publicidade, equivalente a 27,2% do que obteve neste ano.

Neymar chegou ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, em 2023, no início da temporada. No entanto, pouco pôde jogar pelo clube - foram apenas cinco partidas, com um gol marcado - antes de se lesionar em partida da seleção brasileira contra o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O contrato é válido até o final da temporada 2024/2025, e o brasileiro só poderá voltar a atuar pelo Campeonato Saudita em janeiro de 2025, já que não foi inscrito justamente em razão da lesão.

A expectativa inicial no Al-Hilal e na CBF era de que Neymar retornasse aos campos em agosto. A estreia, segundo informações da ESPN, pode acontecer na próxima segunda-feira, em duelo com o Al-Ain, pela Liga dos Campeões Asiática. Mesmo assim, isso não fez com que Neymar deixasse de ampliar o seu patrimônio: em 2024, recebeu US$ 80 milhões do Al-Hilal (R$ 453,6 milhões).

Cristiano Ronaldo, com US$ 285 milhões (R$ 1,62 bilhão), e Messi, com US$ 135 milhões (R$ 765,4 milhões), são os únicos atletas que somaram um montante maior do que Neymar em 2024. Em comum, o trio não atua mais no futebol europeu, após anos no centro das atenções do continente. Enquanto CR7 está no Al-Nassr, Messi levou seus amigos (como Luis Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets) ao Inter Miami, da Major League Soccer (MLS), nos Estados Unidos.

Outro brasileiro que aparece na lista é Vinícius Júnior, atualmente no Real Madrid. O atacante, favorito à conquista da Bola de Ouro, prêmio dado pela revista France Football ao melhor jogador do mundo, somou US$ 55 milhões neste ano (R$ 312 milhões). No início desta temporada, ele foi sondado pelo futebol saudita, com uma proposta salarial de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6 bilhões) por cinco anos de contrato.

À época, ele recusou, para permanecer em destaque no Real Madrid e no futebol europeu - e sonhar com a conquista da Bola de Ouro. No entanto, o atacante ficou mexido com a proposta para defender o Al-Ahli. Os ganhos no time merengue o colocam na sétima colocação dos atletas mais bem pagos do mundo.

Além de Neymar e CR7, outros dois jogadores que atuam no Campeonato Saudita (Karim Benzema e Sadio Mané) colocam a competição como sendo a com o maior número de representantes. Kylian Mbappé (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool), e dupla do Manchester City, Kevin de Bruyne e Erling Haaland, completam o ranking.

Confira os dez jogadores mais bem pagos do mundo:

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) - US$ 220 milhões (R$ 1,62 bilhão)

Lionel Messi (Inter Miami) - US$ 135 milhões (R$ 765,4 milhões)

Neymar (Al-Hilal) - US$ 110 milhões (R$ 623,7 milhões)

Karim Benzema (Al-Ittihad) - US$ 104 milhões (R$ 590 milhões)

Kylian Mbappé (Real Madrid) - US$ 90 milhões (R$ 510,3 milhões)

Erling Haaland (Manchester City) - US$ 60 milhões (R$ 340,2 milhões)

Vinícius Júnior (Real Madrid) - US$ 55 milhões (R$ 312 milhões)

Mohamed Salah (Liverpool) - US$ 53 milhões (R$ 300,5 milhões)

Sadio Mané (Al-Nassr) - US$ 52 milhões (R$ 294,8 milhões)