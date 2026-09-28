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Neymar surpreende no jogo da NFL no Maracanã e revela torcida pelo Flamengo: 'Sou Mengão'

Atacante do Santos acompanhou a partida entre Ravens e Cowboys e voltou a falar sobre seu carinho pelo clube carioca

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 18:07

Neymar ganha camisa personalizada do Dallas Cowboys, no Maracanã
Neymar ganha camisa personalizada do Dallas Cowboys, no Maracanã Crédito: Reprodução/@dallascowboys

Neymar foi uma das personalidades que marcaram presença no Maracanã no último domingo (27), durante o primeiro jogo da NFL realizado no Rio de Janeiro. O atacante do Santos acompanhou a vitória do Baltimore Ravens por 34 a 31 sobre o Dallas Cowboys e, durante um contato com torcedores e jornalistas, surpreendeu ao declarar torcida pelo Flamengo. 

Questionado sobre a possibilidade de uma empresa ligada ao jogador patrocinar o clube carioca, Neymar respondeu de forma direta: “No Rio, eu sou Mengão”. 

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A declaração não foi a primeira demonstração pública de carinho do atacante pelo Flamengo. Em 2024, quando ainda defendia o Al-Hilal, Neymar já afirmou que o clube é seu segundo time do coração, atrás apenas do Santos. 

“Sempre falei isso (que quero jogar no Flamengo). Óbvio que o Flamengo é o meu segundo time do coração, porque meu primeiro é o Santos. Com todo o respeito ao time que me criou e do qual sou fã desde pequeno, mas tenho um carinho muito grande pelo Flamengo e óbvio que seria um prazer enorme se um dia eu pudesse jogar aqui. Não sei (se um dia jogará no Flamengo), isso só Deus sabe”, declarou à FlaTV na ocasião.

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Além de acompanhar a partida da NFL, o camisa 10 do Santos encontrou Roger Goodell, comissário da liga, e autografou uma camisa para o dirigente. Neymar e Goodell já haviam trocado presentes em 2025, quando o brasileiro entregou ao comissário uma camisa do Santos autografada durante o jogo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, em São Paulo. 

O atacante esteve no Maracanã como convidado do NFL Rio Game e acompanhou o confronto ao lado de outras personalidades, como Gustavo Kuerten, José Aldo e Pedro Scooby. Neymar ainda recebeu uma camisa do Dallas Cowboys personalizada com seu nome e o número 26.

Tags:

Neymar Flamengo Maracanã

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