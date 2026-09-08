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Neymar tenta convencer Santos a contratar ex-meia da Seleção: ‘Meu sonho’

Craque santista defendeu a chegada de atleta de 34 anos, que está sem clube desde fevereiro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 17:43

Coutinho e Neymar em ação pela Seleção BRasileira
Coutinho e Neymar em ação pela Seleção BRasileira Crédito: Divulgação/CBF

Neymar quer Philippe Coutinho como novo reforço do Santos. O atacante fez uma manifestação pública nesta terça-feira (8) ao comentar nas redes sociais uma publicação sobre possíveis contratações do clube e classificou a chegada do ex-meia da Seleção Brasileira como um “sonho”.

A declaração aconteceu em resposta ao jornalista Lucas Musetti, no X. Ao falar sobre os reforços do Santos, Neymar defendeu a possibilidade de Coutinho vestir a camisa alvinegra e ainda citou Gabigol e Arthur, que já foram contratados pelo clube.

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Karim Benzema, atacante - 38 anos por Al-Ittihad/Divulgação
Dani Carvajal, lateral-direito - 34 anos por Divulgação/Real Madrid
Jadon Sancho, atacante - 26 anos por Divulgação/Manchester United
Raheem Sterling, atacante - 31 anos por Divulgação/Chelsea
Philippe Coutinho, atacante - 34 anos por Divulgação/Vasco
Sergio Ramos, zagueiro - 40 anos por Shutterstock
David Alaba, zagueiro - 34 anos por Divulgação/Real Madrid
Mauro Icardi, atacante - 33 anos por Shutterstock
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Yves Bissouma, meio-campista - 30 anos por Divulgação
Marcelo Brozovic, meio-campista - 33 anos por Divulgação
Raphael Guerreiro, lateral-esquerdo - 32 anos por Divulgação
Oleksandr Zinchenko, lateral-esquerdo - 29 anos por Divulgação
Paul Pogba, meio-campista - 33 anos por Reprodução/Redes socias
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Karim Benzema, atacante - 38 anos por Al-Ittihad/Divulgação

“Trouxe 2! Um já tem 20 gols, que é Gabigol, Arthur dispensa comentários na posição que exerce. Coutinho, meu sonho. Quanto ao Gil Cebola ou Cris Guedes, não dá, salário deles é alto demais para o futebol brasileiro”, escreveu Neymar

O Santos analisa a possibilidade de contratar o jogador de 34 anos. As primeiras conversas foram iniciadas pela NR Sports, empresa da família de Neymar, e o clube trata a negociação com cautela, de acordo com informações do ge. Um contrato baseado em produtividade é uma das possibilidades avaliadas.

O principal receio do Peixe é a falta de ritmo de Coutinho. O meia não entra em campo desde 14 de fevereiro, quando defendeu o Vasco contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca. Ele deixou o clube carioca ao fim de sua passagem, em fevereiro, e desde então está sem equipe.

Por outro lado, a situação contratual do jogador se encaixa na estratégia adotada pelo Santos no mercado. O clube tem priorizado contratações sem custos de direitos econômicos, modelo utilizado nos negócios envolvendo Arthur, Rodinei e Lima.

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A relação entre Neymar e Coutinho pode pesar nas tratativas. Os dois são amigos desde as categorias de base e atuaram juntos pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018. A proximidade também ajudou a aproximar as partes durante as conversas.

Ainda de acordo com o ge, Coutinho não é o único jogador que pode chegar ao Santos neste momento. O clube também negocia com Everton Cebolinha, que deve rescindir seu contrato com o Flamengo para assinar com o Peixe até o fim do ano.

Tags:

Neymar Santos Phillippe Coutinho

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