MERCADO DA BOLA

Neymar tenta convencer Santos a contratar ex-meia da Seleção: ‘Meu sonho’

Craque santista defendeu a chegada de atleta de 34 anos, que está sem clube desde fevereiro

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 17:43

Coutinho e Neymar em ação pela Seleção BRasileira Crédito: Divulgação/CBF

Neymar quer Philippe Coutinho como novo reforço do Santos. O atacante fez uma manifestação pública nesta terça-feira (8) ao comentar nas redes sociais uma publicação sobre possíveis contratações do clube e classificou a chegada do ex-meia da Seleção Brasileira como um “sonho”.

A declaração aconteceu em resposta ao jornalista Lucas Musetti, no X. Ao falar sobre os reforços do Santos, Neymar defendeu a possibilidade de Coutinho vestir a camisa alvinegra e ainda citou Gabigol e Arthur, que já foram contratados pelo clube.

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“Trouxe 2! Um já tem 20 gols, que é Gabigol, Arthur dispensa comentários na posição que exerce. Coutinho, meu sonho. Quanto ao Gil Cebola ou Cris Guedes, não dá, salário deles é alto demais para o futebol brasileiro”, escreveu Neymar

Sim, o Santos negocia com Philippe Coutinho (!)



Live: https://t.co/57zkUKSBqk — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) September 8, 2026

O Santos analisa a possibilidade de contratar o jogador de 34 anos. As primeiras conversas foram iniciadas pela NR Sports, empresa da família de Neymar, e o clube trata a negociação com cautela, de acordo com informações do ge. Um contrato baseado em produtividade é uma das possibilidades avaliadas.

O principal receio do Peixe é a falta de ritmo de Coutinho. O meia não entra em campo desde 14 de fevereiro, quando defendeu o Vasco contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca. Ele deixou o clube carioca ao fim de sua passagem, em fevereiro, e desde então está sem equipe.

Por outro lado, a situação contratual do jogador se encaixa na estratégia adotada pelo Santos no mercado. O clube tem priorizado contratações sem custos de direitos econômicos, modelo utilizado nos negócios envolvendo Arthur, Rodinei e Lima.

A relação entre Neymar e Coutinho pode pesar nas tratativas. Os dois são amigos desde as categorias de base e atuaram juntos pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018. A proximidade também ajudou a aproximar as partes durante as conversas.