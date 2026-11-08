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Norris vence na chuva em Interlagos, Verstappen dá show e Bortoleto e Câmara ficam apagados

Holandês da Red Bull saiu da 20ª posição na largada para terminar a prova na segunda colocação

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 16:26

Antonelli ultrapassando Norris no GP de São Paulo
Antonelli ultrapassando Norris no GP de São Paulo Crédito: Divulgação/F1

O britânico Lando Norris, da McLaren, ganhou, neste domingo (8) o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos. Em uma prova com a chuva como protagonista, quem deu show foi do holandês Max Verstappen, da Red Bull, que saiu da 20ª posição na largada para terminar a prova na segunda colocação. O francês Isack Hadjar, da Red Bull, completou o pódio.

Os brasileiros Gabriel Bortoleto, da Audi, e Rafael Câmara, da Haas, fizeram uma corrida discreta, permanecendo toda a prova nas últimas colocações.

Antonelli pulou para a ponta na largada e deixou Norris para trás. Câmara e Bortoleto não largaram bem e perderam posições, ficando distantes da zona de pontuação. Já Verstappen e Hamilton fizeram primeiras voltas de tirar o fôlego e escalaram o grid depois de largarem do fundo do pelotão.

Verstappen desgarrou de Hamilton e foi avançando, chegando à sexta posição em nove voltas. O britânico iniciou uma batalha caseira com Leclerc. Eles, que estão mergulhados em um ambiente conturbado, ficaram lado a lado, disputaram posição e o monegasco levou a melhor.

Câmara, que havia largado em 11º, caiu para o 21º lugar depois de 14 voltas, sendo ultrapassado por Bortoleto e pelo pior carro do grid, pilotado por Pérez.

Hamilton inaugurou as trocas de pneus, mudando dos compostos intermediários de pista molhada para macios de pista seca na 15ª volta. A estratégia foi seguida por outros pilotos.

Como os carros só passam pelo pitlane no momento da parada nos boxes, na saída dos boxes a pista ainda estava molhada, exigindo muito cuidado. Algo que faltou a Russell, que rodou e quase causou um acidente.

Câmara teve problemas de adaptação ao pneu de pista seca. O pernambucano não conseguiu frear no fim da reta dos boxes e rodou na entrada do S do Senna. Antonelli cometeu o mesmo erro quando era perseguido Norris. A falha lhe custou a liderança e pouco depois o segundo lugar, assumido por Hadjar.

O italiano cometeu outro deslize na Curva do Sol e por pouco não acertou Verstappen, que ficou com a terceira posição. Na 39ª volta, a Red Bull ordenou que Hadjar, então vice-líder, deixasse Verstappen passar para que o holandês lutasse pela vitória com Norris, que tinha perto de 10 segundos de vantagem.

Alonso, Albon e Gasly protagonizaram um momento de intensa disputa por posições no meio do pelotão, com trocas de posições constantes.

As equipes continuaram preocupadas com a possibilidade de que a chuva voltasse a afetar a prova. Alguns pilotos permaneceram na pista mais tempo para não queimar um pit stop.

Faltando pouco mais de 10 voltas, Antonelli se aproximou de Hadjar para batalhar por um lugar no pódio. Mas a chuva chegou na volta 62. Os carros começaram a escorregar na pista e partiram para os boxes para trocar os pneus para compostos intermediários de chuva. Hamilton, quando se dirigia aos boxes, rodou na Curva do Café e tocou a asa traseira no muro. Emoção nas últimas curvas ficou por causa da briga entre Leclerc e Lawson, em que o ferrarista prevaleceu.

A disputa pela liderança não foi afetada pela chuva, e Norris conduziu sua McLaren à sua segunda vitória consecutiva em Interlagos, sendo o primeiro a ver a bandeira quadriculada exibida pelo jogador Neymar.

Próxima parada da Fórmula 1 é em Las Vegas

O circo da Fórmula 1 se despede de São Paulo e embarca para Las Vegas, nos Estados Unidos. A prova na cidade dos cassinos está agendada para 19 a 22 de novembro. Confira a programação:

19/11 (quinta-feira) - 21h30 - Treino Livre 1

20/11 (sexta-feira) - 1h - Treino Livre 2

20/11 (sexta-feira) - 21h30 - Treino Livre 3

21/11 (sábado) - 1h - Classificatório

22/11 (domingo) - 1h - Corrida

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO GP DE SÃO PAULO DE FÓRMULA 1

1.º) Lando Norris (GBR/McLaren), 1h35min23s504

2.º) Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 14s6

3.º) Isack Hadjar (FRA/Red Bull), a 24s4

4.º) George Russell (ALE/Mercedes), a 33s9

5.º) Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 36s

6.º) Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 56s4

7.º) Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 73s5

8.º) Liam Lawson (NZE/Racing Bulls), a 75s4

9.º) Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), a 1 volta

10.º) Nico Hülkenberg (ALE/Audi), a 1 volta

11.º) Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls), a 1 volta

12.º) Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 1 volta

13.º) Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1 volta

14.º) Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1 volta

15.º) Alexander Albon (TAI/Williams), a 1 volta

16.º) Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), a 1 volta

17.º) Oliver Bearman (GBR/Haas), a 1 volta

18.º) Sergio Pérez (MEX/Cadillac), a 2 voltas

19.º) Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), a 2 voltas

20.º) Rafael Câmara (BRA/Haas), a 2 voltas

Abandonou: Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

Não largou: Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)

Tags:

são Paulo Fórmula 1 Interlagos

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