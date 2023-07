'Nosso pior momento na competição', admite técnico do Vitória

Técnico Léo Condé durante jogo contra o Vila Nova. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Pela segunda rodada seguida, o Vitória está fora do G4 da Série B do Brasileiro. Depois de passar as primeiras 14 rodadas da competição no grupo de acesso, nove delas na liderança, o rubro-negro não conseguiu reagir, perdeu para o Vila Nova e deixou escapar a chance de voltar a figurar entre os protagonistas da divisão de acesso.



"Realmente é o pior momento nosso na competição, momento ruim. Não tem como esconder", admitiu o técnico Léo Condé após o jogo. "Cabe a nós analisar e ver o que estamos fazendo de errado para melhorar e fazer o que fizemos em boa parte do campeonato", completou.

O gol de Lourenço, aos 30 minutos do segundo tempo, decretou a derrota por 1x0, na noite desta segunda-feira (10), no estádio OBA, em Goiânia.

"A gente conseguiu fazer um primeiro tempo igual ao Vila, equilibrado. Acho que no segundo tempo, alguns jogadores estreando, um pouco sem ritmo, caso do Dudu, Mateus Gonçalves, próprio Léo (Gamalho), retornando agora, foram baixando um pouco (...). De um modo geral, o Vila foi melhor no segundo tempo, mas acho que o placar mais justo seria um empate", opinou o comandante rubro-negro.

Léo Condé fez cinco mudanças no time para o jogo. Zeca, Yan Souto, João Victor, Wellington Nem e Welder deram lugar a Railan, Wagner Leonardo, Dudu, Matheus Gonçalves e Léo Gamalho. Delas, apenas a da lateral direita foi por obrigação, já que Zeca está lesionado, assim como o volante Rodrigo Andrade, que também não estava à disposição para o jogo.

Recém-contratados, Dudu e Mateus Gonçalves estrearam com a camisa do Vitória. Recuperado de uma torção no tornozelo e de uma cirurgia para tratar câncer de pele, Léo Gamalho voltou aos gramados após um mês e meio fora.

O Vitória volta a jogar no domingo (16), às 18h, quando recebe o Novorizontino, no Barradão, na 17ª rodada da Série B. "Temos que olhar para frente, pensar positivo, trabalhar, temos confronto direto, muito importante, contra o Novorizontino, que pode nos levar para o G-4", vislumbrou Léo Condé.

"Fizemos nove jogos longe de Salvador e sete em casa. Acredito que agora, nesses três jogos finais, com dois em Salvador, a gente pode retomar o caminho das vitórias e voltar para o grupo dos quatro primeiros", projetou Léo Condé.