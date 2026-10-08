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Nova corrida em Salvador terá percurso até a Basílica do Bonfim; veja como participar

Bom Fim para Agradecer será realizada em dezembro e propõe encerrar o ano com esporte e confraternização

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 10:41

Corrida “Bom Fim para Agradecer” abre inscrições para primeira edição em Salvador
Corrida “Bom Fim para Agradecer” abre inscrições para primeira edição em Salvador Crédito: Divulgação

O calendário esportivo de Salvad vai ganhar uma nova corrida em dezembro, para encerrar o ano. A primeira edição da Bom Fim para Agradecer será no dia 20, com o objetivo de reunir corredores em um momento de confraternização e agradecimento pelo encerramento do ano.

A prova terá 6,5 km de percurso, com largada às 6h30, na Praça Maria Felipa, no Comércio, e chegada na Basílica do Senhor do Bonfim. De acordo com os organizadores, a proposta do evento é transformar em corrida uma tradição já praticada por atletas da capital baiana, que costumam percorrer o trajeto até a igreja como forma de agradecer pelas experiências e conquistas vividas ao longo do ano.

Confira 24 provas de corrida para fazer em outubro

11 de outubro: Trek Run (Feira de Santana). Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/trek-run-2026 por Reprodução
11 de outubro: Corrida da Praia (Ilhéus). Largada: Praia do Cristo, às 6h30. Mais informações em: https://www.races.com.br/3a-etapa-circuito-corrida-da-praia-ilheus-ba-2026 por Reprodução
11 de outubro: Manito Run (Porto Seguro). Largada: Avenida Beira Mar, às 6h. Mais informações em: https://www.races.com.br/manito-run por Reprodução
11 de outubro: X1 Trail Run (Amargosa). Largada: Hotel Fazenda Vale das Águas, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/x1-trail-running-2026 por Reprodução
11 de outubro: Corrida 5km 5 Bares (Jequié). Largada: Bar Beleza Pura - Caixa D’água, às 8h. Mais informações em: https://www.sympla.com.br/evento/3-corrida-5km-5-bares-jequie-ba/ por Reprodução
11 de outubro: Bora Run (Salvador). Largada: Parque da Cidade, às 6h30. Mais informações em: https://www.sympla.com.br/evento/bora-run/3550506 por Reprodução
11 de outubro: Corrida Joia do Sertão (Vitória da Conquista). Largada: Avenida Anel do Contorno, às 6h. Mais informações em: https://www.races.com.br/corrida-joia-do-sertao-baiano-202 por Reprodução
11 de outubro: Ucsal Run (Salvador). Largada: Campus da Ucsal em Pituaçu, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/ucsal-run por Reprodução
12 de outubro: Corrida Kids (Ilhéus). Largada: Avenida Soares Lopes, às 7h30. Mais informações em: https://www.races.com.br/2-corrida-kids-correndo-para-o-futuro por Reprodução
17 de outubro: Santander Night Run (Salvador). Mais informações em: https://www.nightrun.com.br/salvador/unica por Reprodução
17 de outubro: Milano Experience 5K (Alagoinhas). Largada: Milano Restaurante, às 18h. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/milano-experience-5k-87621 por Reprodução
17 de outubro: Sem Tempo Ruim (Salvador). Concentração: Jurerê Bar, Jardim dos Namorados, às 5h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/evento-esportivo/str-sem-tempo-ruim-running por Reprodução
17 e 18 de outubro? Corrida Boulevard Kids (Feira de Santana). Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-kids-boulevard-shopping-2026-86964 por Reprodução
18 de outubro: Corrida e caminhada Outubro Rosa (Camaçari). Largada: Horto Florestal de Camaçari, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/5-corrida-e-caminhada-outubro-rosa-camacari-2026 por Reprodução
18 de outubro: Corrida da Empório Prime (Ilhéus). Largada: Avenida Dois de Julho, às 6h. Mais informações em: https://www.races.com.br/1-corrida-emporio-prime por Reprodução
18 de outubro: Corrida da Mulher (Vitória da Conquista). Largada: Lagoa das Baleias, às 7h30. Mais informações em: https://www.races.com.br/3-corrida-da-mulher-outubro-rosa-corisco por Reprodução
18 de outubro: 8º Treinão Corre Benção (Salvador). Largada: Parque da Cidade, às 5h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/924/8-treino-corre-bencao por Reprodução
18 de outubro: Corrida do Leão (Salvador). Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/5-corrida-do-leao por Reprodução
18 de outubro: Corrida de Prevenção ao AVC (Feira de Santana). Largada: Centro de Convenções de Feira. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/6a-corrida-de-prevencao-ao-avc-86963 por Reprodução
18 de outubro: Corrida Sintrasuper (Salvador). Largada: na Orla da Boca do Rio, às 6h. Mais informações em: https://kbsports.com.br/events/1-corrida-sintrasuper por Reprodução
18 de outubro: Corrida da Asa (Salvador). Largada: Base Aérea de Salvador, às 6h15. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/corrida-da-asa-2026 por Reprodução
18 de outubro: Caatinga Trail Run (Vitória da Conquista). Largada: Quilombo Lagoa do Vitorino, às 6h. Mais informações em: https://www.races.com.br/caatingatrail-2025-20251103220107 por Reprodução
22 de outubro: Trancoso Running Kids (Porto Seguro). Local: Quadrado de Trancoso, das 14h às 18h. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/TRANCOSO%20RUNNING%20KIDS%202026-88059 por Reprodução
25 de outubro: Rastro - The Experience (Salvador). Largada: Parque das Dunas, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/trail-run/rastro-the-experience por Reprodução
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11 de outubro: Trek Run (Feira de Santana). Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/trek-run-2026 por Reprodução

Após a chegada, os participantes poderão participar de um after de confraternização na Praça Divina, nas proximidades da igreja. A programação contará ainda com outras atrações e surpresas preparadas para os corredores.

A iniciativa é da MP3 Live Marketing, mesma produtora responsável pela organização da Maratona Salvador. Segundo a empresa, a corrida surgiu a partir da percepção de um hábito já existente entre os corredores da cidade e busca oferecer uma estrutura para esse momento de encerramento do ano.

“Salvador já tem essa cultura de correr até a Igreja do Bonfim no final do ano, como uma forma de agradecer por tudo que aconteceu durante aquele ano. A ideia da Bom Fim para Agradecer é criar esse momento especial para os corredores, tanto para quem já vive essa tradição na cidade quanto para quem vem de fora para participar. É uma corrida pensada para confraternizar, agradecer e celebrar o encerramento de mais um ano”, explica Douglas Cerqueira, da MP3 Live Marketing.

Os tênis de corrida indicados para quem está começando no esporte

Olympikus Corre Vento 3. Pensado como a nova porta de entrada da Família Corre, o Corre Vento 3 combina tecnologia, conforto e excelente custo-benefício para quem está começando na corrida. O modelo mantém o DNA de performance da linha, com cabedal respirável e estrutura leve, ideal para os primeiros treinos e para quem busca versatilidade no dia a dia. De acordo com a marca, a proposta do tênis é entregar uma experiência confortável e dinâmica sem abrir mão da performance, acompanhando a evolução do corredor desde os primeiros quilômetros. Preço sugerido: R$499 por Reprodução
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes. Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes.Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
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Asics Dynablast. Já o Dynablast™ 5 combina conforto, leveza e versatilidade para corridas e treinos do dia a dia. O modelo oferece cabedal em engineered jacquard mesh, que melhora a respirabilidade e o ajuste aos pés, além da tecnologia FF Blast™ Plus na entressola, responsável por proporcionar amortecimento leve e resposta rápida durante a corrida. Inspirado em um trampolim, o design do solado ajuda a impulsionar a passada e aumentar a sensação de retorno de energia. O modelo também incorpora materiais reciclados e processos produtivos que reduzem o consumo de água e emissões de carbono. Preço sugerido: R$499 por Divulgação
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Olympikus Corre Vento 3. Pensado como a nova porta de entrada da Família Corre, o Corre Vento 3 combina tecnologia, conforto e excelente custo-benefício para quem está começando na corrida. O modelo mantém o DNA de performance da linha, com cabedal respirável e estrutura leve, ideal para os primeiros treinos e para quem busca versatilidade no dia a dia. De acordo com a marca, a proposta do tênis é entregar uma experiência confortável e dinâmica sem abrir mão da performance, acompanhando a evolução do corredor desde os primeiros quilômetros. Preço sugerido: R$499 por Reprodução

Além do percurso, os participantes receberão kit Track&Field e terão acesso à programação de confraternização após a prova.

As inscrições para a primeira edição da Bom Fim para Agradecer já estão abertas e podem ser realizadas neste link.

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