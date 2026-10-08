AGENDA ESPORTIVA

Nova corrida em Salvador terá percurso até a Basílica do Bonfim; veja como participar

Bom Fim para Agradecer será realizada em dezembro e propõe encerrar o ano com esporte e confraternização

Thais Borges

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 10:41

Corrida “Bom Fim para Agradecer” abre inscrições para primeira edição em Salvador Crédito: Divulgação

O calendário esportivo de Salvad vai ganhar uma nova corrida em dezembro, para encerrar o ano. A primeira edição da Bom Fim para Agradecer será no dia 20, com o objetivo de reunir corredores em um momento de confraternização e agradecimento pelo encerramento do ano.

A prova terá 6,5 km de percurso, com largada às 6h30, na Praça Maria Felipa, no Comércio, e chegada na Basílica do Senhor do Bonfim. De acordo com os organizadores, a proposta do evento é transformar em corrida uma tradição já praticada por atletas da capital baiana, que costumam percorrer o trajeto até a igreja como forma de agradecer pelas experiências e conquistas vividas ao longo do ano.

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Após a chegada, os participantes poderão participar de um after de confraternização na Praça Divina, nas proximidades da igreja. A programação contará ainda com outras atrações e surpresas preparadas para os corredores.

A iniciativa é da MP3 Live Marketing, mesma produtora responsável pela organização da Maratona Salvador. Segundo a empresa, a corrida surgiu a partir da percepção de um hábito já existente entre os corredores da cidade e busca oferecer uma estrutura para esse momento de encerramento do ano.

“Salvador já tem essa cultura de correr até a Igreja do Bonfim no final do ano, como uma forma de agradecer por tudo que aconteceu durante aquele ano. A ideia da Bom Fim para Agradecer é criar esse momento especial para os corredores, tanto para quem já vive essa tradição na cidade quanto para quem vem de fora para participar. É uma corrida pensada para confraternizar, agradecer e celebrar o encerramento de mais um ano”, explica Douglas Cerqueira, da MP3 Live Marketing.

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Além do percurso, os participantes receberão kit Track&Field e terão acesso à programação de confraternização após a prova.