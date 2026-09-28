MARCO LEGAL

Nova lei de incentivo ao futebol feminino obriga clubes formadores a ter equipes femininas

Lei 15.522 torna a modalidade prioridade nas políticas públicas de esporte, prevê proteção à maternidade e cria plano de legado para a Copa de 2027

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 20:29

Taça do Brasileirão Feminino Crédito: Divulgação/CBF

O futebol feminino brasileiro ganhou nesta segunda-feira (28) um marco legal próprio. A Lei nº 15.522 estabelece diretrizes nacionais e permanentes para o desenvolvimento da modalidade e divide responsabilidades entre o poder público, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e os clubes. A principal mudança atinge diretamente as agremiações: quem forma atletas passa a ser obrigado a manter também uma equipe feminina.

A norma foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em cerimônia na Base Aérea de Brasília, que reuniu ministros, parlamentares e a ex-jogadora Formiga. De autoria do Executivo, o projeto chegou ao Congresso em setembro de 2025 e teve a tramitação concluída em 2 de setembro deste ano, após passar pela Câmara e pelo Senado.

Com a nova lei, o desenvolvimento do futebol feminino passa a ser prioridade da política pública esportiva nacional. O texto também prevê a ampliação da presença de mulheres em cargos de gestão, no comando técnico das equipes e na arbitragem.

Estádios da Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil 1 de 8

O que muda para os clubes

Além de exigir que clubes formadores mantenham equipes femininas, a lei garante às entidades que formam jogadoras os mesmos direitos e benefícios já assegurados às organizações dedicadas à formação no futebol masculino. A mudança é feita por meio de alteração na Lei Geral do Esporte. Os clubes terão 180 dias para se adequar, prazo que pode ser prorrogado por igual período.

Mudança nas SAFs

O texto também altera a Lei das Sociedades Anônimas do Futebol. A partir de agora, o clube que quiser se tornar SAF deverá formar atletas nos dois gêneros ou apenas no feminino. Segundo o governo federal, a mudança dá segurança jurídica para que projetos empresariais voltados exclusivamente ao futebol feminino sejam constituídos nesse formato.

O papel do Ministério do Esporte

A maior parte das ações de fomento fica a cargo do Ministério do Esporte. A pasta deverá incentivar a participação de meninas na modalidade, fortalecer competições de base em todas as faixas etárias e apoiar a criação e a manutenção de equipes profissionais e de formação.

Também caberá ao ministério organizar um calendário com jogos em estádios de estrutura adequada, que permita planejamento estável a atletas e clubes, além de firmar parcerias com escolas, universidades e clubes para a descoberta de novos talentos.

Em conjunto com a CBF e os clubes, o ministério ainda terá de criar protocolos de prevenção e combate ao racismo, à discriminação e à violência contra mulheres. As medidas valem para jogadoras, árbitras, gestoras, treinadoras, torcedoras e outras profissionais ligadas ao futebol.

Maternidade e igualdade salarial

A lei prevê a proteção de direitos ligados à gravidez e à maternidade e o incentivo à igualdade salarial entre homens e mulheres no futebol, pontos que eram reivindicações antigas da modalidade.

Algumas iniciativas já existiam de forma isolada. Em 2020, a CBF equiparou os valores de diárias e premiações pagos às seleções masculina e feminina. No fim de 2025, a entidade passou a custear as viagens de filhos de jogadoras em fase de amamentação. Agora, esses temas ganham respaldo em lei.

Legado da Copa do Mundo de 2027

A sanção acontece a menos de um ano da Copa do Mundo Feminina, que será disputada no Brasil. Por isso, a lei determina a criação de um projeto de legado para o torneio, com impactos nas áreas social, esportiva e financeira, alinhado às estratégias nacionais para a modalidade.