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Novas regras de arbitragem CBF aumentam tempo de bola rolando no Brasileirão; veja como Bahia e Vitória foram afetados

Primeira rodada com as mudanças da CBF teve média de 55min29s de bola em jogo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 16:33

Taça do Campeonato Brasileiro em frente à sede da CBF
Taça do Campeonato Brasileiro em frente à sede da CBF Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

As novas regras de arbitragem implementadas pela CBF na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro já apresentaram resultados no tempo de bola em jogo dos confrontos disputados no último fim de semana. A média passou de 52 minutos e 54 segundos, registrada nas 22 primeiras rodadas da competição, para 55 minutos e 29 segundos nos nove primeiros jogos da atual jornada. A rodada será encerrada nesta segunda-feira (17), com o confronto entre Internacional e Remo, no Beira-Rio.

O novo índice já supera as médias de algumas das principais ligas europeias. No Brasileirão, foram 55min29s de bola em jogo, contra 55min23s na Premier League, 55min08s na LaLiga e 54min28s no Campeonato Italiano. A marca, porém, ainda está abaixo da meta estabelecida pela CBF. A entidade pretende alcançar, no curto prazo, aproximadamente 57 minutos de bola rolando por partida. Com os números dos nove primeiros jogos, a média da competição está 1 minuto e 31 segundos abaixo do objetivo.

Ainda assim, a primeira avaliação da CBF sobre a implementação das novas regras é positiva. "Esse primeiro fim de semana com a implementação das novas regras traz um balanço muito positivo. Ainda é prematuro falar em uma consolidação dos resultados, mas já foi possível perceber avanços importantes em diversos jogos", afirmou Netto Góes, diretor de Arbitragem da CBF.

"O aumento do tempo de bola rolando contribui diretamente para um jogo mais fluido, mais dinâmico e, principalmente, para a entrega de um produto cada vez melhor ao torcedor", completou.

Veja os artilheiros do Brasileirão

Kevin Viveros (Athletico-PR): 14 gols por Duda Matoso/athletico.com.br
Pedro (Flamengo): 12 gols por Adriano Fontes/Flamengo
 Carlos Vinícius (Grêmio):  10 gols por Lucas Uebel/Grêmio
John Kennedy (Fluminense): 9 gols por Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC
Breno Lopes (Coritiba): 8 gols por JP Pacheco/Coritiba
Gabriel Barbosa (Santos): 8 gols por Raúl Baretta/Santos
 Luciano Juba (Bahia): 7 gols por Letícia Martins/ECB
Danilo (Botafogo): 7 gols por Vitor Silva/CBF
Arthur Cabral (Botafogo): 7 gols por Vitor Silva/Botafogo
Jonathan Calleri (São Paulo): 7 gols por Rubens Chiri / São Paulo
Flaco López (Palmeiras): 6 gols  por Cesar Greco/Palmeiras
Luciano (São Paulo): 6 gols por Divulgação
Neymar (Santos): 6 gols por Divulgação
Kaio Jorge (Cruzeiro): 6 gols  por Divulgação
Jajá (Remo): 6 gols por Samara Miranda/Remo
Samuel Lino (Flamengo): 6 gols por Gilvan de Souza/Flamengo
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Kevin Viveros (Athletico-PR): 14 gols por Duda Matoso/athletico.com.br

Bahia já estava entre os clubes com mais tempo de bola rolando

O Bahia foi um dos clubes que chegaram à rodada com tempo de bola rolando acima da média do campeonato. Antes da implementação das novas regras, as partidas do Tricolor registravam 53min47s de bola em jogo, o equivalente a 51,7% do tempo total. O índice colocava o clube na sexta posição do ranking elaborado pela CBF Academy.

Na estreia das novas medidas, o Bahia manteve o bom desempenho no quesito. O empate por 3x3 com a Chapecoense, na Arena Condá, teve 56min39s de bola em jogo, o quinto maior tempo entre os nove confrontos analisados pela CBF. Com isso, o duelo ficou 2min52s acima da média anterior do Bahia e 1min10s acima da nova média geral da rodada.

Vale lembrar que o jogo ainda teve uma situação de atendimento médico quando David Duarte passou mal e vomitou no gramado ainda no primeiro tempo, recebeu assistência médica e permaneceu na partida, aumentando assim o tempo de bola parada.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada  por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x1 Botafogo - 18ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Chapecoense - 4ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Atlético-MG 1x1 Bahia - 19ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Corinthians - 20ª rodada por Letícia Martins/ECB
Fluminense 0x0 Bahia - 21ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 0x0 Vasco - 22ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Chapecoense 3x3 Bahia - 23ª rodada por Catarina Brandão/EC Bahia
1 de 23
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

Vitória também supera a própria média

No caso do Vitória, o avanço aparece na comparação com o índice que o clube apresentava antes da mudança. O Rubro-Negro tinha uma média de 50min48s, correspondente a 49,2% do tempo total, e ocupava a 18ª posição no ranking da CBF Academy.

Contra o Botafogo, no Barradão, o Vitória venceu por 1x0 em uma partida que teve 52min45s de bola rolando. O número representa um aumento de 1min57s em relação à média anterior do clube. Apesar da evolução, o confronto ficou abaixo da nova média geral da rodada, com diferença de 2min44s para os 55min29s registrados nos nove jogos.

A partida, porém, teve destaque na estreia do novo pacote de arbitragem por outro motivo. Após o apito final, Arthur Cabral, do Botafogo, foi expulso depois de cobrir deliberadamente a boca durante uma discussão com o técnico Jair Ventura. Foi a primeira aplicação do chamado protocolo Vini Jr., previsto nas novas regras.

Campanha do Vitória na Série A

Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 5x1 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x2 Flamengo - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Atlético-MG - 6ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Grêmio 2x0 Vitória - 7ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Mirassol - 8ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Cruzeiro 3x0 Vitória - 9º rodada por Victor Ferreira/ECV
Chapecoense 1x1 Vitória - 10ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 São Paulo - 11ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x0 Corinthians - 12ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Atlhetico-PR 3x1 Vitória - 13ª rodada  por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória 4x1 Coritiba - 14ª rodada  por Victor Ferreira/E. C. Vitória
Fluminense 2x2 Vitória - 15ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Red Bull Bragantino 2x0 Vitória - 16ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 Internacional - 17ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Santos 3x1 Vitória - 18ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Vasco - 19ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Botafogo 0x0 Vitória - 4ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Remo 2x0 Vitória - 20ª rodada  por FERNANDO TORRES/ESTADÃO CONTEÚDO
Vitória 0x4 Palmeiras - 21ª rodada por Victor Ferreira
Flamengo 0x2 Vitória - 22ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Botafogo - 23ª rodada Brasileirão por Victor Ferreira/ECV
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Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória

Seis jogos passaram de 55 minutos

Os números divulgados pela CBF mostram que a melhora não ficou restrita a uma ou duas partidas. Dos nove confrontos realizados na rodada, seis tiveram mais de 55 minutos de bola rolando.

O maior índice foi registrado em Athletico-PR x Red Bull Bragantino, com 60min18s, seguido por São Paulo x Coritiba, com 58min30s, e Atlético-MG x Grêmio, com 57min04s. No outro extremo, Vasco x Santos teve o menor tempo de bola rolando, com 49min20s.

  • Athletico-PR 1 x 1 Red Bull Bragantino: 60min18s
  • São Paulo 1 x 1 Coritiba: 58min30s
  • Atlético-MG 3 x 0 Grêmio: 57min04s
  • Corinthians 1 x 2 Cruzeiro: 56min57s
  • Chapecoense 3 x 3 Bahia: 56min39s
  • Mirassol 1 x 5 Flamengo: 55min43s
  • Vitória 1 x 0 Botafogo: 52min45s
  • Fluminense 3 x 2 Palmeiras: 52min12s
  • Vasco 0 x 3 Santos: 49min20s

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CBF quer reduzir interrupções

As novas regras foram adotadas para diminuir o tempo perdido durante as partidas. Entre as medidas estão a contagem de cinco segundos em laterais e tiros de meta quando houver demora proposital, o limite de tempo para a saída de jogadores substituídos e a permanência mínima de um minuto fora do campo para atletas que receberem atendimento médico.

Também foi determinado que apenas os capitães se aproximem do árbitro em situações específicas e passou a valer o protocolo Vini Jr., que prevê a expulsão em casos de comunicação considerada provocativa, depreciativa ou inflamatória com o jogador cobrindo deliberadamente a boca.

Sandro Meira Ricci, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, destacou a necessidade de adaptação de todos os envolvidos. "Estamos falando de uma mudança significativa, que exige adaptação de todos os envolvidos. Tivemos uma preparação importante dos nossos árbitros, mas também contamos com a compreensão e a cooperação dos clubes, atletas e comissões técnicas", afirmou.

"Esse primeiro fim de semana demonstra que, quando arbitragem e futebol trabalham de forma integrada, conseguimos avançar na construção de um jogo mais dinâmico, com mais bola em campo e uma experiência melhor para quem acompanha o Campeonato Brasileiro", disse Ricci.

O presidente da Comissão de Arbitragem também apontou os próximos pontos que devem ser trabalhados pela entidade. "Tivemos uma melhora, mas buscaremos um avanço ainda maior, principalmente com uma atitude mais proativa dos árbitros pra agilizar os reinícios das partidas e com um tempo de acréscimo mais consistente com o tempo perdido com jogo parado", completou.

Além da Série A, as novas regras serão adotadas na Série B, a partir desta semana, na Copa do Brasil masculina e feminina e no Campeonato Brasileiro Feminino A1.

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Bahia Vitória Brasileirão Campeonato Brasileiro Arbitragem

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